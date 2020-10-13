中市霧峰區中正路全家福社區內，日前發生民宅火警，霧峰分局萬豐派出所員警第一時間到場，確保無人在屋內，搬走瓦斯桶，避免了更大的災害發生。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

10月10日國慶日當天，霧峰區中正路146巷全家福社區內發生民宅火警，中市警局霧峰分局萬豐派出所警員張紹峯第一時間到達，發現發生火警的鐵皮屋旁有一瓦斯桶即將遭到火勢侵襲，立即徒手將瓦斯桶搬走，即時消弭了一場嚴重的氣爆災害危機！

10日下午2時許，萬豐派出所接獲報案指出，霧峰區中正路146巷全家福社區內有民宅火警，員警張紹峯火速開著巡邏車到達現場，發現是一棟鐵皮屋著火，火勢很大、濃煙密佈，擔心屋內有人，立即跟鄰居借水源，噴水灌救，稍稍減緩了火勢。

待更靠近屋子，張員發現屋旁有一桶瓦斯桶，即將遭到火勢侵襲，勢必導致發生嚴重氣爆！情勢危急，張員立即迅速搬走瓦斯桶，及時成功避免了一場嚴重的氣爆危機！平時有健身運動習慣的張員，身材精壯，他表示，雖知現場情況危險，但電光火石間，無法考慮太多，一心只想到要維護大眾生命財產安全，遂決定勇往直前，徒手搬走20公斤的瓦斯桶。

霧峰分局長陳家銘表示，肯定張員勇於任事的精神，強調水火無情，倘若民眾遇到火災情事，第一時間應立即打119請求消防隊協助，現場並應聽從警員指揮疏導，將傷害降到最低。

(中時 )