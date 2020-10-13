台北W飯店10月31日推出限定3款暗黑特調「面惡EVIL」、「味懼FEAR」與「面懼MASQUERADE」。（台北W飯店提供）

台北W飯店舉辦萬聖節趴，與會的潮男潮女戴上面具，現場有精彩表演。（台北W飯店提供）

台北Ｗ飯店於萬聖節10月31日晚間9點至深夜，在10樓WOOBAR舉辦以「哥德」、「面具」與「來自想像力的恐懼」為主題的「MASQUERADE OF EVIL面懼」派對，賓客們配戴面具參加文藝復興黑暗派對，穿越驚悚古堡長廊，體驗刺激的恐怖感，當天派對現場由台北Ｗ飯店音樂總監譚元淳（Disk0Kidz）領軍DJ LINE-UP，包含The Prodigy Chemical Brother英美天團指定同台、ROKON滾石電音廠牌創辦人之一DJ Mykal a.k.a. 林哲儀、DJ JetDub、DJ Skinne，帶來歐陸鬼魅風電音，活動當晚入場費每位1200元 (含迎賓飲品2杯)。

業者表示，萬聖節派對當天將推出3款黑暗系調飲，第1款特調「面惡EVIL」，以咖啡酒作基底、再搭配可可利口酒，創造出多層次香濃口感；第2款「味懼FEAR」透著荔枝香的白色酒體，杯緣上紅血般的覆盆子果泥冰隨時間融化滴落，挑戰味覺、視覺產生的恐懼共感；而最後一款「面懼MASQUERADE」則是以紅酒作基底，搭配檸檬汁與可樂，就像滾滾紅血，再以橘子皮製成面具作為裝飾，每款調酒詭呈現譎暗黑的氣氛。3款黑暗系調飲每杯售價450元起，賓客可用派對門票兌換兩杯迎賓飲品 （精選氣泡酒或是白酒）。

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(中時 )