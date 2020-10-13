國民黨立委賴士葆今日於立院質詢表示，民進黨上台後，包括前瞻預算8400億、紓困4200億、購買戰機2500億等等，通通都是舉債，總計約1.5兆元，加上歷年累積債務總共6.1兆，平均每人揹債26萬，依目前每年的稅課收入約800億左右，中央恐要75年才還清。

依照《公債法》第12條規定，中央及直轄市應以當年稅課收入5％(所得稅、營業稅等等)，拿來償還舉債，賴士葆說，目前中央每年稅課收入的5％約為800億。

賴士表指出，若以台灣人口2300萬計算分攤，不論是8、90歲的長者、百歲人瑞，還是剛出生的嬰兒，平均每人要背26萬債務。

賴士葆詢問，現在要怎麼辦，會不會把《公債法》稅率從5％調漲至8％甚至10％？審計部審計長陳瑞敏回應，能夠提高那很好，也贊成。

賴士葆說，既然審計部也表態支持，那將會提案修《公債法》提高償還稅率，並強調債務要快點還一還，「前人的債不該給後人背」，不能遺害我們的子孫。

(中時 )