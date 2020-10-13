路透社12日報導，指美國白宮正在持續推動出售先進武器給台灣的案子，美國會已收到對台軍售3項通知。大陸外交部今日回應，立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將根據形勢發展做出正當必要回應。

報導引述知情人士表示，近日白宮已發出部分武器出售案的通知，正在等待美國國會批准。

報導稱，根據美國參議院與眾議院的外交委員會近日接獲消息，美國國務院已同意3向對台軍售計畫中，分別是洛克希德·馬丁所收產的「高機動性多管火箭系統」、波音公司生產的「增程型距外陸飛彈」，以及裝於F-16戰機外部的傳感器吊艙，這項裝備能將影像和數據自戰機即時回傳到地面。

路透社也分析，隨著美國大選的日子越來越接近，美國此舉恐怕會進一步激怒中國。

大陸外交部發言人趙立堅13日主持例行記者會。被問及美方已批准三項對台軍售案一事，趙立堅表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對。

他說，中方敦促美方充分認清美國售台武器問題的嚴重危害性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定。

(旺報 )