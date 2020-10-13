為加快科技與高新技術發展，大陸科技部最新公告，決定認定北京經濟技術開發區國家人工智能高新技術產業化基地等11家基地為國家高新技術產業化基地。

大陸科技部公告，要求地方政府加強對基地發展的指導和支持，圍繞科技型創新創業，加速科技成果轉移轉化，積極培育科技型中小微企業，促進高新技術產業集群協同發展，使基地成為區域經濟發展的重要支撐。落實基地發展規劃和實施方案，推進資源整合和共享，構建技術創新公共服務平台，著力體制機制創新，加強科技服務體系建設，完善創新創業生態，推動高新技術產業集群化發展和高品質發展。

北京經濟技術開發區國家人工智能、鄒平國家高端鋁材、常熟國家汽車零部件、平頂山國家尼龍新材料、太倉國家汽車核心零部件、山西轉型綜合改革示範區國家智能製造、瀏陽國家再製造、蘭州新區國家裝備製造、潼南國家智能終端、遂寧國家基礎電子元器件、岳陽臨港國家先進裝備製造等11個高新技術產業化基地入選。

(工商 )