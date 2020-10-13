太陽能光電發電系統是政府極力推展的綠能項目，依設置的地點、形式可分為屋頂型、地面型、水面型、漁電共生以及營農型等系統。漁電共生型太陽能光電發電系統能夠減少養殖業因天候、外來細菌所帶來的低溫、病害損失，並能兼顧太陽光電發電所創造的綠電效益，是提升漁民收入的重要來源之一。

由燁輝、宸峰工程科技與永記造漆合作組建「漁電共生型光電發電系統國產國造國家隊」，針對漁電共生太陽光電發電系統，發展以鍍5％鋁鎂鋅鋼板成形、沖孔加工後結合無毒環保塗料的鋼材，提供太陽能光電發電案場最安心的支架用鋼方案。

而地面型太陽能光電發電案場多規畫於貧瘠、地層下陷或是鹽害不利耕種之土地區域，對於光電支架的耐腐蝕性能要求更甚屋頂型太陽能發電系統。燁輝企業因應不同腐蝕環境等級，推出高耐蝕之熱浸鍍5％鋁（鎂）鋅鋼板（商標：鋁鋅鳳GF/鋁鎂鳳GFM）與鍍5％鋁鋅烤漆鋼板（商標：彩色鳳PPGF或稱光支彩）作為太陽能光電支架鋼材最佳解決方案，提供C1（非常低腐蝕環境）~CX（極端高腐蝕環境）等6種不同程度腐蝕環境的因應解決方案，目標是提供光電系統支架20~25年的使用壽命，讓整個太陽能案場PV板支撐結構穩定，以確保電場運轉20年以上。

在面臨地面型太陽能光電發電案場土地取得不易與控管趨嚴的土地政策，台灣四面環海且多埤塘、水庫以及近年來針對防洪設計的滯洪池，水面型太陽能光電發電成為綠能的另一重要來源，燁輝為了提供水面型太陽能發電設置解決方案，與合作夥伴翊亨有限公司引進「翊天岡水平台」，翊亨公司在台灣結合專業箱體製造商加工製造該水面浮台出口日本，應用在水庫、近海箱網養殖場工作平台已逾10年，具有高荷重（單片2米見方平台浮力承重達400公斤）以及高穩定性（人員、輕型運搬車輛可在浮台上行走）、快速組裝（1公頃面積12人組裝僅需10~15天）的優異性能，為水面型太陽能光電發電設施提供最穩定的水上基礎，而且該水面浮台搭載簡易型船外推進器（船外機）更可成為水上動力平台，對於水面型太陽能電場建置可有效縮短建置時間且更增彈性。

「翊天岡水平台」水面浮台結合燁輝光支彩高耐蝕鍍5％鋁鋅烤漆鋼板成形的C鋼支架，在高鹽分（高氯離子）的環境可以提供較不銹鋼、鋁擠型材料更佳的耐腐蝕保護，燁輝與翊亨公司於2020年9月23日在彰化縣線西鄉慶安水道進行海上平台聯結以及太陽能光電板架設（支架採用上述光支彩成形之C鋼）實地演練，並邀請微電能源集團專業團隊一起參加，雙方團隊針對水面型太陽能光電發電設施進行意見交流與技術討論。

燁輝（2023）為國內最大、最專業的鍍烤鋼捲生產廠商，為了提供太陽能產業最佳解決方案，結合專業領域廠商宏直鋼鐵（專業鋼材分條加工廠）、柏帝能源（太陽光電發電案場規劃設計專業廠商）、大瀚鋼鐵（專業C鋼成型）、士興科技（專案工程設計安裝廠廠商）等公司結合屋頂型太陽能光電發電專業-睿禾控股（綠能開發業者）組成「光輝綠能大聯盟」國家隊，聯盟成員依各專業分工為屋頂型、地面型、水面型、漁電共生以及營農型等各種形式之太陽能光電發電系統從初期規劃、設計、安裝施工以及後續維運提供專業的團隊服務。聯盟歡迎各界有心為台灣綠能產業之永續發展的企業先進加入，為綠能、減碳盡一份心力！

在本屆台灣國際太陽光電展（10月14日~10月16日 台北南港展覽一館）中，燁輝與光輝綠能大聯盟成員將提供屋頂型、地面型以及水面型太陽能光電發電系統之全方位解決方案。

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