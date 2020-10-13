新光三越電商平台「beauty STAGE美麗台」台中旗艦店，是首家實體門市，上月25日進駐台中中港店試營運，選在10月15日開幕，對準年輕網美打卡族群，設有「美妝藝廊」、「臉譜牆」，還有全台首創的「AR虛擬智慧試妝服務」，期許成為「全台最潮的美妝複合店」。

曾設計「分子藥局」的「水相設計」操刀beauty STAGE美麗台台中旗艦店店裝，柱狀排列的「美妝藝廊」、門口的球狀設計，都是人氣打點。（新光三越提供）

開站3年的beautySTAGE美麗台，2月改版至9月底網站流量增2倍、會員增5倍、業績增7倍，上月24日起線上周年慶開跑，除3C科技類外，會員全站消費滿2000元現抵200元，至今業績較去年同期增4倍，表現亮眼。

首家實體門市以「彩妝圖書館」為靈感設計，強調美妝選物店的豐富性與廣納性，30坪空間引進30個歐、美、日、韓美妝品牌，共有超過2000個品項，彩妝占7成、保養占3成，媲美LVMH集團美妝選物店「SEPHORA」，試營運至今雅詩蘭黛、蘭蔻保養品業績表現最好。

除了雅詩蘭黛、萊雅集團、資生堂等集團知名品牌，還有7個實體獨家品牌，包括韓國品牌HUXLEY、CILY COSMETICS、男性Black monster、香氛Anormal，法國天然極簡的MY CLARINS，與日系AYURA、DAZZSHOP。

曾設計「分子藥局」的「水相設計」操刀beauty STAGE美麗台台中旗艦店店裝，柱狀排列的「美妝藝廊」、門口的球狀設計，都是人氣打點。（郭家崴攝）

獨創的「AR虛擬智慧試妝服務」，可試色、選色、肌膚檢測，選購脣膏、眉彩、腮紅、眼影等，貼合「自己的妝顏，自己書寫」的理念；加上開放空間可輕鬆自由體驗、適用；以及全台獨家的明星商品小容量輕量瓶，可用實惠價格買到經典商品，像是BOBBI BROW卸妝油、雅詩蘭黛「小棕瓶」、品木宣言各類面膜等，吸引20至35歳年輕族群。

新光三越數位發展部協理彭緒箴表示，beautySTAGE美麗台有10大亮點，除了是「彩妝圖書館」概念設計、有「AR虛擬智慧試妝服務」、複合式品牌，還有通曉30個品牌的達人美妝師駐店、且是周周上新品的「快美妝」；並可買到歐、美、日、韓流行美妝，等於全球無死角；訴求「輕量風潮」好入手；掃QR Code可連結官網站；每款商品都可試用；日後會還與直播主合作，更深度與年輕人連結。

14日起LINE官方帳號上線，趁開幕期間推出LINE粉絲招募活動；且以「每一個我都是我」為主題設計呼應時下年輕人個性的5款標語，可透過手機掃描QR Code、上傳照片、選擇＃文字並上傳到IG公開分享，有機會獲得限量的粉絲好禮；25日前於beautySTAGE美麗台台中旗艦店拍照，公開上傳至社群網站，可至櫃上兌換精美體驗打卡禮。

beauty STAGE美麗台實台中旗艦店首創「AR虛擬智慧試妝服務」。（新光三越提供）

beauty STAGE美麗台實台中旗艦店首創「AR虛擬智慧試妝服務」。（新光三越提供）

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beauty STAGE美麗台台中旗艦店的「臉譜牆」，突顯「自己的妝顏，自己書寫」理念。（新光三越提供）

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