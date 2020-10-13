顏曉筠日前加入民視8點檔《多情城市》，演出王瞳的妹妹「許佑真」，由於劇中角色是反派心機女，也是她第一次拍八點檔，坦言剛開拍時非常緊張，尤其第一場戲拍攝結束後，直接在車上大哭一小時，她說：「其他演員都太厲害了，自己一定要趕快跟上腳步」。首度演出反派的她坦言，播出後收到許多辱罵的訊息，有觀眾留言放話叫她出門小心一點，還有說她整型整超醜，讓她哭笑不得。

顏曉筠透露，自己很久沒講台語，加上父親是澎湖人，所以她講台詞時，會冒出「外國腔加澎湖腔」，惹出許多笑話。她形容剛到劇組的時候，「好像小白兔誤闖森林」，工作人員工作的時候也超嚴肅，但現在相處一段時間後，發現大家其實是面惡心善。

她感謝和她對戲許多的高欣欣、王瞳，給她非常多鼓勵，尤其王瞳很溫柔又有包容心，花時間陪她對詞，也分享台語發音等，顏曉筠表示，當王瞳鼓勵她說「每個人都有第一次演八點檔的時候」，要她繼續加油，讓她信心倍增。

顏曉筠這一次角色演假冒公主，冒領姐姐許佑欣的身份去認爸爸，讓她的社群平台大量湧入辱罵她的訊息，她說以前都會認真看粉私的訊息，現在完全不敢看，就怕自己太走心。但讓顏曉筠開心的是，有一次收工後默默在房間休息，結果媽媽看著《多情城市》說「不錯噢！台語講的越來越好了」，讓她感動原來媽媽有關注她的戲劇。

顏曉筠感謝在八點檔多情城市幸運遇到高欣欣跟王瞳。（民視提供）

高欣欣、王瞳及顏曉筠在八點檔多情城市飾演母女檔。（民視提供）

顏曉筠感謝王瞳在劇組給她鼓勵。（民視提供）

顏曉筠感謝拍八點檔深受前輩王瞳的幫忙。（民視提供）

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