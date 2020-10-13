台北市古亭河濱公園2011年出現一具女性浮屍，死者嚴重腐爛，無法採集指紋比對身分，加上她身上未遺留證件等可識別之物，只好以無名屍處理。案發9年後，「尋人神探」許耀彬憑著死者身上的「大嘴猴」T恤，比對出一名失蹤的北市邱姓婦人，經DNA鑑定確認身分，讓家屬得以替她舉行告別式，終於了卻一樁心事。

基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬近日檢視警政署無名屍系統時，發現北市中正二分局2011年間曾受理一件古亭河濱公園新建碼頭旁的無名女屍，當時死者因長期浸泡河水，身體腫脹腐爛無法辨識，也無法採集指紋比對，身上又無遺留證件、飾物及可識別之物，調閱監視器亦無所獲，遂以無名屍公告協尋。

由於遲遲未有家屬出面指認，死者大體經北市殯葬處火化後，以「無名氏之靈骨」葬於富德公墓無主墓區。儘管女屍已下葬9年，許耀彬仍不放棄，依該無名屍的體型、外觀輪廓、陳屍區域，搜尋交叉分析比對上百筆資料，終於在今年8月比對出1名居住於台北市、9年前失蹤的52歲邱婦，特徵與無名女屍相近，遂重啟調查。

「尋人神探」許耀彬靠著死者身上的T恤比對出身分。（圖／翻攝自基隆警馨雲臉書）

警方表示，該女屍雖外觀無法辨認，但身上的T恤仍可看出十分特殊的大嘴猴圖案，經許組長致電邱女的胞妹高女，詢問知不知道姊姊失蹤當天穿什麼衣服及有什麼圖案時，高女馬上說出「是一件印有大嘴猴圖案的T恤」，讓許耀彬更加確信無名屍極可能就是失蹤9年的邱女，遂請對方帶著死者女兒採集檢體進行DNA比對。

DNA比對結果今年9月4日出爐，確認該無名屍就是邱婦，家屬認領後於12日在北市第二殯儀館，為邱女舉辦了一場遲來9年的告別式。高女透露，9年前姊姊與家人起爭執後負氣離家，之後音訊全無，讓她們天天掛念，如今在警方協助下找到人，終於能讓她落葉歸根回家安息，家屬也終於了卻一件心事。

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(中時新聞網)