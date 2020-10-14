全台每年新增1.3萬名乳癌患者，其中10%是不到40歲的年輕女性。醫師表示，年輕乳癌普遍腫瘤較大、惡性度高且易轉移，但年輕女性因乳房密實、缺乏警覺，確診時期別往往較晚。

乳癌長年盤踞台灣女性好發癌症首位，根據近5年癌症登記報告顯示，新確診的乳癌患者攀升20%，每年有多達1.3萬人罹患乳癌，其中年齡低於40歲的年輕女性就占約10%。

台灣乳房醫學會理事長、台北榮民總醫院乳房醫學中心主任曾令民今天表示，年輕女性因乳房組織較密實，且大多缺乏警覺，確診時期別較晚，臨床研究也顯示，年輕乳癌普遍腫瘤較大、惡性度高、增生力活躍且易轉移，治療效果也不如40歲以上族群。

根據北榮統計，年輕乳癌患者確診時約30%為第一期、30%第二期、12%第三期；相較40至65歲族群約37%第一期、25.3%第二期、僅9.3%第三期。

曾令民指出，隨醫學進步，近年乳癌治療藥物愈來愈多元，第一期乳癌患者5年存活率已高達90%以上，不過若是第三期的癌友，則有20至30%患者可能復發。然而，這些年輕乳癌患者有些才剛出社會、有些剛結婚生子，罹癌後必須面臨來自家庭、工作、外觀、人際關係、心理狀態等衝擊。

41歲的波麗露露4年前剛生完第二胎，重返職場不到1年，就在右側乳房摸到一個大腫塊，當時正在哺乳的她，一度以為是塞奶不以為意，加上在工作、家庭間兩頭燒，拖了2個多月才就醫，確診乳癌第二期，歷經多次標靶藥物治療，準備進行局部切除手術時，曾有乳癌病史的媽媽竟同時發現乳癌復發，母女二人被安排在同一天開刀、入住同一間病房。

歷經1年半療程，正當波麗露露以為人生將從乳癌「畢業」之際，去年11月回診卻意外發現癌細胞出現骨頭、肺臟、腦部轉移，令她深受打擊，重回抗癌道路。

年輕乳癌社團「花漾女孩GOGOGO」創辦人潘怡伶說，很多年輕乳癌患者確診時才剛出社會不久，正當身旁朋友都在衝事業時，這群病友就得面臨到底該不該交男友、是否切除乳房與重建，以及未來還能不能生孩子等重大人生選擇題，治療過後，原以為找回平靜生活，卻又要面臨復發恐懼，箇中辛酸和失落憂鬱絕非外人能想像，也需要家人、朋友、團體更多支持與陪伴。

因應10月乳癌關懷月，中華民國乳癌病友協會、年輕乳癌社團今天發布首支乳癌關懷微電影「小豬撲滿計畫」，闡述年輕乳癌患者面對罹癌以及轉移、復發後的真實感受與衝擊。

參與此部微電影的導演王小棣說，2001年她確診乳癌、同樣屬於年輕型乳癌，當時彷彿被世界孤立，陷入罹癌低潮，所幸在家人鼓勵與陪伴下，才積極接受治療並改善生活習慣，終於從乳癌畢業、找回健康，她也向癌友喊話，呼籲勇敢面對乳癌。（編輯：陳清芳）1091013

(中央社)