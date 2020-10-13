67歲自稱五教共主「少龍」的徐浩城，因沒有醫師資格開立藥方給信徒，還招收「仙女班」，舌吻、襲胸吸奶、舔下體猥褻6位女信徒。台北地檢署昨依強制性交未遂、強制猥褻、違反醫師法起訴徐。台北地院今召開移審庭，法官認為徐犯嫌重大、有串證滅證、反覆實施之虞，裁定收押禁見。

羈押庭審理完畢後，徐律師劉烱意向數十位在庭外等候的信徒表示，徐9月曾因腎臟疾病送衛生福利部臺北醫院急診，已住院半個月，身體日漸衰落。劉烱意表示，將會提出抗告。全案將在11月6日開庭審理。

徐是「華興靈修中心」創立人，自稱「五教共主-少龍」，2016年招收「仙女班」，徵選自信徒中年約2、30歲、未交過男友、無性經驗的女兒加入，不少信徒攜女參加甄選，甚至將求學的女兒送入「仙女班」。徐藉口召見仙女，趁機猥褻、性侵未遂6位仙女。

少龍多次為信徒看診、抓藥，2006年10月指示在台中開藥局的林姓信徒調劑「解毒清熱丸」，以每包100元賣給信眾，另2016年以調養「仙女班」成員體質為由，指示高雄藥局老闆開立「解燥熱」處方。

檢方痛批少龍形塑自己為「神」，並以「道主」自居，信徒被視為「僕民」及「僕女」，猶如披著羊皮的惡狼。甚至當被害人勇敢質疑時，還以抹黑、公審方式霸凌，惡性重大，建請從重量刑。

(中時 )