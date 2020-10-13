建國科大美容系成立表演藝術組，是中地區唯一訓練專業模兒的專門機構。（吳敏菁攝）

國內模特兒的養成大都集中在北部的模特兒訓練機構，為了應學生及家長期盼，建國科大美容系去年成立表演藝術組，還砸下千萬成立水晶玻璃伸展台教室，為想走伸展台的青年築夢、圓夢，也是中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構。

特兒訓練機構凱渥模特兒經紀公司訓練講師的丁秀毓老師說，大學「表演藝術」多以「戲劇」教育為主，建國科大美容系成立了表演藝術組和「戲劇」教育為有所區隔，以符合中部市場需求，主要訓練活動伸展上的模特兒、活動主持、自媒體主播、產品行銷講師和台步指導老師，期盼能有系統地培養優秀人才。

畢業員林家商的劉岱雅表示，選擇表演藝術組，以後可當新娘秘書，也希望朝職業模特兒發展；陳冠妤則表示，以繁星計畫管道入學建國科大美容系，雖然訓練過程很辛苦，但能夠找到舞台追求夢想再苦也很值得。此外，學生黃怡熒、陳柏宇都表示，找到能夠築夢、圓夢的舞台了。

美容系蕭蓉禎主任表示，美麗系成立十幾年培育許多美容美髮專業人才，台灣「美的產業」發展蓬勃，招收表演藝術科學生，投下近千萬元設備，成立水晶玻璃伸展台教室等，第一年以訓練服裝秀模特兒為主，第二年加強肢體語言訓練，培養平面廣告模特兒，第三年加強口語表達課程，訓練學生成為自媒體主持人，第四年則訓練學生能夠導演一場服裝秀、活動。

(中時 )