金酒新推出2萬盒酒基為陳年10年的白金版「黑金剛」，今（13）日在縣長楊鎮浯按鈕啟動電腦亂數抽出2萬名取得購買權的金門鄉親，並宣布在3節家戶配售酒外，11月再加碼推出一箱12瓶裝0.75L-56.6度「振興經濟專供酒」，每打售價5100元。

金酒此次推出「白金版陳年特級高粱酒」限量2萬盒，每盒配售價新台幣3999元，每人限購1盒，符合109年秋節縣民配售酒資格者就有機會抽中購買權，以全縣有配售酒資格者約13萬人計，中籤率在6分之1左右。

金酒新推出2萬盒酒基為陳年10年的白金版「黑金剛」，今（13）日在縣長楊鎮浯按鈕啟動電腦亂數抽出2萬名取得購買權的金門鄉親。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（中）並宣布在3節家戶配售酒外，11月再加碼推出一箱12瓶裝0.75L-56.6度「振興經濟專供酒」，每打售價5100元。（李金生攝）

今天下午14時，縣長楊鎮浯率同多位縣府一級主管和金酒總經理楊駕人，偕鄉鎮長、律師陳詩文及金大理工學院院長馮玄明一同見證抽籤儀式。在楊鎮浯按下抽籤啟動鈕後，電腦亂數隨機抽出2萬名幸運買家。各鄉鎮中籤人數分為金城鎮6153人、金湖鎮4297人、金沙鎮3040人、金寧鄉4494人、烈嶼鄉1931人、烏坵鄉85人。

民眾可在今晚20時至金門酒廠官方網站查詢，金門酒廠也會同步寄發中籤通知單，並敲定下鄉銷售服務：10月22-23日烈嶼鄉、金沙鎮、金湖鎮；10月26-27日：金寧鄉、金城鎮，每日上午9時至17時，在各村里辦公處配售。烏坵鄉則在中籤者匯款後宅配到府。

費用支付可使用中央3倍券、金門縣1＋1振興券（中央三倍券及金門縣1＋1振興券無法找零）、現金支付。另使用中央或金門縣振興券者，還可參加金門酒廠的「FUN大你的振興券」振興經濟第2階段的摸彩活動，使用滿500元面額，即可獲得1張摸彩券，摸彩活動至109年12月31日止，110年1月7日抽出得獎者，有機會獲得特獎2罈2000年灌裝的10公升58度金門高粱酒。

楊鎮浯同步宣布，11月將推出「金門縣109年振興經濟專供酒配售」，以109年10月7日為戶籍作業基準日，在110年2月12日(含)年滿20歲者，符合配售對象資格之民眾可申購一箱（12瓶）0.75L-56.6度振興經濟專供酒。有關中籤、下鄉配售問題，可撥打金門酒廠客服專線0800-033-823查詢。禁止酒駕.酒後不開車）

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(中時 )