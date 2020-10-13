台南左鎮化石園區重新開幕，為左鎮小鎮帶來人潮，其實這裡除了農產除了夏季芒果，香蕉、木瓜、火龍果、竹筍也很有名，為了行銷台南左鎮白堊地質孕育出的美味蔬果，左鎮區農會將舉辦「白堊節農業產業文化暨光榮休閒農業區嘉年華會活動」，於17、18日兩天於左鎮驛站登場。

左鎮農會表示，左鎮區大部分農地是被稱為白堊地的青灰岩地質，傳統被認為是比較貧瘠的土地，但因含水量較少，在現今進步的種植技術下，生產的水果糖分高，其他作物品質也不差。

此外，近10多年來陸續有農民投入咖啡樹種植，總面積超過20公頃，市場反應不錯，這些農特產品都將在這次白堊節產業文化活動中介紹給遊客。

為推動左鎮農業觀光休閒，光榮休閒農業發展協會重新改組，加入青農生力軍外，積極發展農業休閒觀光，此次嘉年華活動更廣邀台南市七股、梅嶺及各休閒農場等共同參與市集，推出當地特色農產，為吸引遊客消費，凡持振興三倍券購置農特產品，消費滿500元即贈送芒果麵1包。

今年白堊節除了農特產展售嘗鮮外，推出全新的農村旅遊行程，要帶遊客參觀左鎮化石園區，還有火龍果與芭樂美食DIY、星空野宴、露營、二寮觀日出、蔬果採鮮、探索奇花異木，2天1夜農村體驗行程，費用1200元，要讓遊客玩得盡興而歸。

(中時 )