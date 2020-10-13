靜脈曲張是很容易被忽略的疾病，在早期並沒有任何徵兆，大部分的病患是發現小腿青筋膨脹浮出，出現「彎曲」、「擴張」，像是一團腫瘤才驚覺有靜脈曲張。

當病患發現小腿明顯的靜脈瘤時，事實上那只是冰山浮現的一角，在超音波的檢查掃描下，可以清楚的發現大腿內側和腹股溝才是靜脈曲張的源頭。絕大多數靜脈曲張的病患會有腳部疼痛、酸麻、抽筋、及灼熱感，或是腫脹，疲勞無法久站等症狀。許多病人會逃避現實，一直拖到下肢皮膚搔癢硬化，紅腫變黑時，才驚覺病情嚴重。如果沒有接受適當治療，一定會持續惡化，最後出現皮膚潰瘍出血。也因此，皮膚科醫師常是治療靜脈曲張病患的第一線。

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靜脈曲張 成因錯綜複雜 通常是先天遺傳加上後天失調

常見的患者像是長時間站立工作的老師、警察、廚師、美容美髮業、或搬運重物的百貨、工程、服務業人員。還有女性患者在懷孕時胎兒腹部壓迫，導致靜脈瓣膜退化，這些都是造成靜脈曲張的諸多原因。

約有2% 的中老年人有嚴重型的靜脈曲張，換算起來影響超過20萬國人，其中女性佔了七成以上。除了外觀難看，許多人害怕開刀而不敢就診，往往拖到皮膚濕疹潰瘍，靜脈破裂出血，迫不得己才求醫，甚至已經引發了威脅生命安全的深部靜脈栓塞，肺栓塞。

口服藥物 無法治療靜脈曲張

靜脈曲張的患者即使穿著醫療級彈性襪，也只能減輕腿部腫脹，延緩病情的惡化。但台灣潮濕炎熱，除非是在冷氣房內工作，否則根本無法長期穿著，甚至還穿到香港腳及皮膚濕疹，痛苦不堪。

過去的舊觀念認為要等靜脈曲張嚴重時再治療，但是在這時侯，往往腿部的靜脈曲張己經橫縱錯節，血液循環不良，不但手術困難，受損皮膚的也無法完全改善。所幸醫療科技的進步，超音波引導微創手術效果相當不錯，恢復也快。

如果在站立時，已經發現小腿有鼓出扭曲的青筋，那罹患靜脈曲張就大概八九不離十。醫師可以藉由彩色超音波來檢視瓣膜是否有損壞，檢測腿部血液逆流的異常程度，在血液循環尚未被嚴重影響前，提早診斷並儘早治療。

志勛皮膚科診所院長楊志勛(圖片來源/時報出版提供)

醫師簡介／楊志勛醫師 志勛皮膚科診所院長，長庚醫院、長庚大學教授。

(中時新聞網)