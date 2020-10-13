Google台灣今（13）日舉辦第四場「Google解密」線上發表會，聚焦最新發表的硬體新品：Pixel 5、Pixel 4a 5G手機以及Nest Audio智慧音箱。並請來Google台灣團隊為消費者揭開Google 硬體願景與產品定位，喜歡Google硬體產品的你能進一步來了解。

針對旗下硬體產品，Google指出他們希望消費者在硬體裝置上輕鬆使用 Google 實用的雲端、軟體服務，再加上人工智慧 的運用，帶給使用者更便利的生活。到底台灣團隊在Google產品開發過程中扮演什麼角色，新款5G手機又在定位上有何區別？且看以下解密內容：

Google 解密硬體產品的線上發表會，點出了如今硬體產品的市場趨勢。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

解密一：Google 硬體願景與未來發展方向 - Ambient Computing

近來在硬體市場中Google 觀察到以下三大趨勢，同時也符合 Google 硬體部門的核心理念，因此 Google 致力於打造能實現這些願景的一系列硬體產品：

＊趨勢一：軟體、硬體與人工智慧的高度結合

Google 持續開發手機、智慧音箱，並搭配電視、穿戴式裝置等硬體產品，搭配其中的軟體服務與人工智慧的運作，讓使用者在任何地方、任何時候都能得到科技的協助， 讓生活更便利。而這也是 Google 對於硬體產品長遠發展的願景，以消費者為中心，透過軟體、硬體與人工智慧的高度整合，在需要時就能隨時召喚科技應用，而不需要時則融入背景之中，持續觀察與演算消費者行為反饋與需求，不斷優化使用體驗。

＊趨勢二：5G 將讓雲端運算與服務更普及與快速

不論是影音、遊戲、音樂甚至是工作上，運用雲端串流服務、即時大量運算的需求越 來越高。在 5G 帶來更大的頻寬與低延遲的網路環境下，能夠支援 5G，發揮最大效能 與最快速度的終端裝置需求也相當迫切，因此今年下半年 Pixel 所推出的手機皆支援 5G，並以實惠的價格提供給消費者，希望可以讓更多人的生活帶來幫助。

＊趨勢三：不同終端裝置間串聯，讓生活中的科技體驗更加無縫接軌

手機是重要的終端裝置，但日常待在家中的時間也相當多，尤其在疫情之下許多民眾也盡量不外出活動，因此電視、音響等也擁有顯示器與喇叭的終端裝置間的無縫串聯，也將是未來科技發展的重要趨勢。當手機與各種不同終端裝置串聯，並整合相關雲端服務，消費者不論是從移動中回到家中，或是從家中外出，都能持續使用個人化 的服務。

Google特別說明了今年三款Pixel新手機的定位。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

解密二：2020 年 Pixel 系列手機定位差異

今年是 Google 首度在一年內推出了三款手機，也看到 Pixel 4a 5G 版 與 Pixel 5，同樣首度搭載超廣角鏡頭、同樣迎來史上最大的電池電量升級；且為了實現普及運算的願景，以及讓更多的消費者花費的金錢都能帶來實質的幫助，且擁有 Google 所提供的軟硬體與人工智慧高度整合下的使用體驗，三款手機也都以實惠的價格提供給消費者。而這三款手機在定位與目標族群 上有甚麼差異呢？

Pixel 4a是最能輕易入手的 Pixel 手機。在實踐 Google 的普及運算願景下，手機扮演關鍵的角色。而為了讓更多的使用者可輕鬆擁有完整的 Google 服務和體驗，並享有物超所值的感受，Pixel 4a 以最實惠的價格，提供包括 OLED 螢幕、更久的電池容量以及同樣優異的相機功能。而是Pixel 4a 5G 版則是最實用的 Pixel 手機，能讓使用者無論在工作或娛樂上都能享受最完善的體驗。Pixel 5則定位為極致的 Pixel 5G 手機，不僅支援 5G ，且具有最大電池電量、防水防塵、反向充電等功能，以金屬外殼設計與更佳的螢幕規格，帶給使用者最高品質的感受。

解密三：台灣團隊在 Google 硬體中扮演什麼角色

隨著 Google 硬體的發展，Google 台灣硬體團隊也持續成長，台灣也成為 Google 在亞太區最大的研發中心，並在全球的硬體產品研發的扮演重要角色，讓世界看到台灣人才的實力。但台灣團隊在 Google 中究竟扮演甚麼角色?台灣硬體團隊也為以下常見的迷思進行說明：

＊迷思一：硬體研發團隊只負責做硬體?

Google 的硬體願景期望整合硬體、軟體與人工智慧，因此不論是手機或是智慧音箱， 每個硬體產品的誕生，都不只有「硬體」的研發與製造，軟體服務的設計與整合也是相當重要的一環。台灣硬體研發團隊除了硬體也有負責軟體的部分，並與全球團隊共同合 作，為手機和其他硬體產品的開發過程中，不斷創新與優化和其搭配運作的軟體服務。

＊迷思二：台灣團隊只負責手機或部分產品?

台灣擁有深厚的硬體實力，多年來建立起的產業鏈以及因應之而發展的人才庫，都是 Google 在發展硬體事業時看中的優勢。因此除了每一代的手機之外，其他眾多 Google 的硬體產品，如：智慧音箱、Chromecast、Pixel Stand 等，台灣團隊亦參與其中開發，與全球團隊進行緊密合作，共同打造 Google 硬體產品。

(科技)