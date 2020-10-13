鍍面大廠燁輝(2023)持續布局綠能產業，繼今年發表太陽能光電支架後，由燁輝籌組的光輝綠能大聯盟持續擴增成員，水面型太陽能光電發電系統也正式上路，並在今年太陽光電展中展出，搶攻商機。

太陽能光電發電系統是政府極力推展之綠能項目，依設置的地點、形式可分為屋頂型、地面型、水面型、漁電共生以及營農型等系統。由燁輝、宸峰工程科技與永記造漆合作組建「漁電共生型光電發電系統國產國造國家隊」，針對漁電共生太陽光電發電系統，發展以鍍5%鋁鎂鋅鋼板成形、沖孔加工後結合無毒環保塗料的鋼材，提供太陽能光電發電案場的支架用鋼方案。

地面型太陽能光電發電案場多規畫於貧瘠、地層下陷或是鹽害不利耕種之土地區域，對於光電支架的耐腐蝕性能要求更甚屋頂型太陽能發電系統。燁輝推出高耐蝕之熱浸鍍5%鋁(鎂)鋅鋼板與鍍5%鋁鋅烤漆鋼板作為太陽能光電支架鋼材，提供6種不同程度腐蝕環境的解決方案，目標是提供光電系統支架20~25年的使用壽命，讓整個太陽能案場PV板支撐結構穩定，以確保電場運轉20年以上。

水面型太陽能光電發電是綠能的另一來源，燁輝與合作夥伴翊亨有限公司引進「翊天岡水平台」；「翊天岡水平台」水面浮台結合燁輝光支彩高耐蝕鍍5%鋁鋅烤漆鋼板成形的C鋼支架，在高鹽分的環境可提供較不銹鋼、鋁擠型材料更佳的耐腐蝕保護；燁輝與翊亨於今年9月23日在彰化縣線西鄉慶安水道進行海上平台聯結以及太陽能光電板架設實地演練。

燁輝為國內最大鍍烤鋼捲生產廠商，持續布局太陽能產業，結合專業領域廠商宏直鋼鐵(專業鋼材分條加工廠)、柏帝能源(太陽光電發電案場規劃設計專業廠商)、大瀚鋼鐵(專業C鋼成型)、士興科技(專案工程設計安裝廠廠商)等公司結合屋頂型太陽能光電發電專業-睿禾控股(綠能開發業者)組成「光輝綠能大聯盟」國家隊，聯盟成員依各專業分工為屋頂型、地面型、水面型、漁電共生以及營農型等各種形式之太陽能光電發電系統，從初期規劃、設計、安裝施工以及後續維運提供專業的團隊服務。

在明天即將登場的台灣國際太陽光電展中，燁輝與光輝綠能大聯盟成員將提供屋頂型、地面型以及水面型太陽能光電發電系統之全方位解決方案。

燁輝於今年4月組建之太陽能光電發電聯盟中的太陽能支架團隊-大瀚鋼鐵（由聯盟成員柏帝能源與士興科技合資設立）已正式設廠完成，第一批生產設備（太陽能支架C鋼成形專用產線）已安裝試車完畢，可開始供應太陽能光電發電案廠所需支架。看好國內外的太陽能光電支架市場，預計未來五年的鍍鋁鋅和烤漆支架需求量，可望達到100～150萬公噸，增添營運動能。

(時報資訊)