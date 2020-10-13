臺企銀(2834)統籌主辦達清環保新台幣22.58億元聯合授信案，已於日前順利完成聯貸簽約儀式。此次籌措資金除用於支應償還金融機構資本性借款外，並提供興建廠房、購置機器設備及充實中期營運周轉所需。

達清環保聯貸案由臺企銀統籌主辦，合庫、農業金庫及華銀共同主辦，並邀集高雄銀、一銀及板信銀等7家銀行共同參與。聯貸案由臺企銀董事長黃博怡代表授信銀行團，與達清環保董事長戴文斌共同簽署。

1998年4月成立的達清環保主要從事廢棄物清運業務，為桃園市政府環保局核可的甲級廢棄物清運公司，本業業務能力為業界翹楚。公司積極推動綠色循環經濟，於桃園觀音工業區規畫設置全國首座固體回收燃料（SRF）處理廠。

SRF為使用非有害廢棄物所製成的固體回收燃料，具能源替代性，可有效解決垃圾去化、並降低排碳問題，目前歐洲各國及中國大陸、韓國、泰國、馬來西亞等亞洲國家，皆已使用SRF替代既有燃煤，用於發電廠、水泥窯及蒸汽鍋爐等業者。

達清環保規畫興建SRF處理廠計畫已取得經濟部「中小企業加速投資行動方案」資格核定函，各金融機構對於公司致力解決廢棄物處理問題、維護台灣美好環境的精神均表認同與肯定，使此次聯貸案順利完成。

臺企銀表示，該行長期專注中小企業融資業務，未來將持續支持政府政策，推動都更、綠能、銀髮及文創金融，提供客戶更優質的創業金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

(時報資訊)