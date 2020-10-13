東洋(4105)搶下德國藥廠新冠疫苗代理權，今日漲停鎖死收在76.4元。針對社群媒體有網友指稱台灣東洋獲授權的德國BioNTech SE是陸資企業，東洋澄清指出，BioNTech SE是一家上市的德國公司，並非陸資企業。

東洋說，BNT係一註冊登記於德國，2019年10月於美國Nasdaq掛牌的新藥研發公司，依據公開資訊該公司前三大股東分別為AT Impf GmbH(持有50.20%)、Medine GmbH(持有18.80%)、Entities affiliated with MIG GmbH & Co.(持有6.11%)，合計持有75.11%，其他股東則多為共同基金，而就公開資訊該公司的陸資僅占0.7%，離法令規範的30%甚遠。

另依BNT官網，該公司於2020年9月15日獲得德國政府資助歐元3億7,500萬元以加速新冠肺炎疫苗開發，若BNT屬陸資企業，德國政府當無資助之理。台灣東洋獲授權代理進口新冠肺炎疫苗的交易對象係BNT，相關疫苗的製造及其交易產生的金流、物流往來對象均在德國。

(時報資訊)