台股13日開盤再度面臨萬三壓力，早盤即拉低整理，但在下檔5日均線附近買盤湧入下，台股終場收下影線支撐回至平盤，成交金額縮減至1,845億。

股王大立光和權王台積電持續拉鋸，目前待量能明顯放大回升後，台股方能再度挑戰萬三壓力。

群益期貨指出，外資現貨買超53億，期貨淨多單增加至31,069口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。

近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為2萬9,000餘口，買權賣權OI增量皆不明顯。周選方面，買權賣權OI增量依舊相當，目前選擇權多空呈現拉鋸。

綜合以上，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性態勢，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股各均線逐漸形成多頭排列，目前在10月8日多方跳空缺口未跌破下，短線台股的拉回，皆可偏多操作。

(工商 )