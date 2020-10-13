公平會副主委彭紹瑾今宣布辭職，準備投入桃園市長選舉，民進黨內參選呼聲也很高的立委鄭運鵬表示，公平會是獨立機關，的確不宜帶職參選，彭紹瑾選擇辭職應該給予尊重與祝福。至於是否有意參選桃園市長，鄭運鵬說，他今年剛完成立委連任，不會每天都在想下一次的選舉。

鄭運鵬表示，黨內有很多先進表達參選桃園市長的意願，這是對鄭文燦市長執政成績的肯定，是好現象，因為過去桃園、基隆和新竹市都被長期認為是藍大於綠的選區，現在如果有很多黨內先進願意投入，也表示是民進黨中央和地方執政做得很好。

鄭運鵬說，中央和地方滿意度要維持好，任何人參選才會有比較好的基礎和起跑點，今年初剛完成立委連任，不會每天想在想下一次的選舉。

鄭運鵬強調，他是現任黨團幹事長，這會期有預算和美豬美牛議題等重大議題需要全心投入，幫中央守好是他現在主要的工作，中央和桃園滿意度維持好，未來民進黨在各縣市不管提名如何，才會有好成績。

(中時 )