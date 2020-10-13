境外生已有約1.8萬人入境，預估最後有2.2萬到2.3萬人進到台灣，受疫情受影響放棄來台就學的約2、3000人。教育部次長劉孟奇今天說，10月底將和中央流行疫情指揮中心討論，看是否開放讓450個拿教育部獎學金的華語生來台就學。

教育部從6月底開放境外生逐步入境，但因為班機及檢疫問題，入境的速度並不快，到目前為止約有1.8萬個學位生入境。根據教育部統計，6月平均每天入境7人、7月34人、8月158人、9月280人、10月114人。

教育部次長劉孟奇表示，國內各大學9月中旬開學，最後註冊期限是10月24日，符合資格的境外生還有2、3000人會在10月底前入境，預估最後入境人數會達到2.2萬人到2.3萬人。

不過教育部表示，另還有2、3000個境外生採「安心就學」方案，他們已經向國內大學註冊，但人還在境外，目前正透過線上學習，如果有班機，他們可能11月後還是會來台灣。

劉孟奇預估，受到疫情影響而放棄來台就學的境外生約有3000人，包括舊生2000人、新生1000人，這些少掉的學生，以來自印度、菲律賓及印尼為主。

劉孟奇表示，國內大學來自印度的學生應該有700人，但目前僅進來18人；來自菲律賓的境外生應該有700人，但僅進來43人；來自印尼的境外生應該有3000人，但僅進來1189人。這幾個國家疫情嚴重，出境班機很少，因此造成許多境外生乾脆放棄來台就學。

過去我國境外生人數每年平均成長5、6％，但今年不但沒有成長，可能還會減少。去年境外新生約有1.7萬人，但教育部預估今年僅有1.6萬人。今年預估有3000個境外生放棄來台就學，國內大學將因此短收3.3億元的學費。

近日許多華語生要求可以入境台灣以繼續學業，劉孟奇表示，10月底處理完學位生後，會和中央流行疫情指揮中心討論是否開放讓非學位生入境的問題，第一波將以450個拿教育部獎學金的華語生為對象，按照目前的檢疫能量，這批人有很大機會可以入境。

(中時 )