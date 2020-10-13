充滿磨難的2020年，又添憾事。英國男子團體「The Wanted(渴望樂團)」曾相當走紅，但團體因故於2014年解散，成員各自發展，昨傳出噩耗，成員湯姆帕克(Tom Parker)在IG貼文，表示自己罹患腦瘤末期，且無法手術處理，相關醫療組織The Brain Tumor Charity推斷，湯姆他只剩1年到1年半可活，但湯姆的太太，如今正懷著第二胎。

湯姆帕克昨在IG親口宣布這壞消息，自己罹患的是膠質母細胞瘤，且已經是第四期，消息讓外界震驚悲痛不已，湯姆接受了專訪，表示今年7月癲癇發作，他覺得不太對，以為得了新冠肺炎，還做了篩檢，但檢查結果他卻不是染疫，醫生後來讓他接受核磁共振檢查，本以為待個4小時就能回家，沒想到一檢查就是住院3天。

經過一連串檢查後，醫生卻帶來不好的消息，告訴他罹患了腦瘤，且已經是末期，手術已於事無補，只能接受化療與放療延命，而湯姆從得知結果至今，始終試著要接受這個結果，但沒有辦法，理由是他今年5月才報喜，老婆懷了二寶。

如今寶寶已36周大，離臨盆不遠了，湯姆只能振作苦撐，而太太表示她早已忘了自己是孕婦「因為我滿腦子都是湯姆」，而湯姆因為生病的關係，體力已無法負荷到醫院陪產，因此夫妻倆決定在家生，而湯姆坦言自己是為了老婆孩子，正在努力著，想活久一點，陪伴家人。

(中時新聞網)