范少勳、段鈞豪出席《下半場》口述影像版。（吳松翰攝）

金馬影展與文化部聯手推廣口述影像版本電影，擴展觀影經驗，13日邀請范少勳、段鈞豪、監製陳寶旭於今日秀泰影城出席電影《下半場》口述影像版首映，身為視障者的音樂家演員黃裕翔更表示，能以「聽」的方式與觀眾同步感受電影，是前所未有的經驗。范少勳突發奇想，讓現場視障觀眾透過觸摸來增添對角色的想像，而視障朋友用雙手摸起他的輪廓，大讚：「哦！是張瓜子臉，鼻子尖尖、眉毛長、眼睛大大的，皮膚也不錯，是張帥哥的臉！」逗趣畫面使現場氣氛熱烈。

段鈞豪則贊同電影口述影像的重要性，「電影本來就是讓大家用不同方式欣賞，或許有時我們累了閉上眼，也可以這樣體驗」。此外《下半場》口述者的聲音十分生動有戲，也令他回想起2002年參與張艾嘉電影《想飛》時，第一次為電影配音的趣事，「我那時候為吳彥祖的角色配國語版，結果那時候年紀輕不太會配，表現讓配音導演很不滿意，結果整個配完後，我就和張姐（張艾嘉）在陽台，跟她說『我以後再也不配音了！』，她就一直笑著安慰我『段鈞豪你以後會有很多機會要配音的，這是一個學習的機會』。那次之後果然配音了很多次，才想起那時的不懂事，也理解聲音對電影的重要。」

《下半場》今推出口述影像版。（金馬執委會提供）

本次擔任《下半場》口述影像版製作的是投入口述影像服務已有20年之久的口述影像發展協會資深訊息設計師趙又慈，面對這次運動類型電影的高難度挑戰，她表示：「今天是口述影像推廣的里程碑，希望有一天可以讓視障者和一般觀眾在同一個影廳內觀賞電影」。

文化部為進一步鼓勵戲院增設放映口述影像電影片設備，提供視障者可以與朋友家人一同進戲院觀影，今年首度與秀泰戲院合作，解決口述影像電影片數位製作技術及放映問題，讓口述影像版可與一般放映版同步播放，在裝設有口述影像播映系統的影廳內，音響系統放映的是電影原音，視障者只需配戴耳機，即可聽到對演員表情、動作、場景描述等口述影像內容，可與家人朋友彼此不受干擾、無障礙地一起欣賞電影；秀泰影城為響應口述影像推廣服務，近期也將建置可同步播映口述影像影片之影廳，提供電影放映更多選擇。

(中時 )