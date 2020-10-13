彭紹瑾宣布投入綠營桃園市長初選 鄭文燦：相信黨會做最有智慧的安排 16:592020/10/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，民進黨的初選機制尚未啟動，不過相信黨會做最有智慧的安排，讓最強的、最好的候選人可以產生。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公平會副主委彭紹瑾請辭職務，宣布將投入2022民進黨桃園市長黨內初選，桃園市長鄭文燦13日表示，民進黨的初選機制尚未啟動，不過相信黨會做最有智慧的安排，讓最強的、最好的候選人可以產生。 鄭文燦說，彭紹瑾擔任過很多屆的立委，也競選過桃園縣長、新竹縣長，這次民進黨初選，他已經表明要投入。鄭文燦說，彭有跟他講說做了這決定。他又說，黨內初選機制還沒啟動，但相信黨會做最智慧的安排。 (中時 ) #彭紹瑾 #初選 #桃園 #鄭文燦 #民進黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彭紹瑾請辭投入桃市長選舉 黨內勁敵鄭運鵬：我不會每天想選舉 16:552020/10/13 政治 公平會副主委彭紹瑾突辭官 擬投入桃園市長初選 13:252020/10/13 政治 旅館違法收住居檢者 黃紹庭：戳破陳其邁防疫專家形象 09:512020/10/12 政治 市議員批追加預算規避年度預算審查 盧秀燕：依法經市議會審議 15:582020/10/13 政治 中天一旦撤照 呂謦煒：媒體全面綠化 民進黨專制獨裁又一步 11:192020/10/13 政治 王世堅質疑蘇揆發言踰職權 政院：王世堅多慮 18:532020/10/12 政治 鄭文燦喊任期做滿是基本 前藍委揭端倪：民進黨大事且藍綠通殺 11:142020/10/12 政治 鄭照新、周玉蔻爭論韓選不選主席 賭一份雞排 11:402020/10/13 政治 卓榮泰否認有此助理 馮京當馬涼 04:102020/10/13 政治要聞 美國副總統辯論收視竟比往年多5成 前外交官曝主要原因 15:212020/10/13 政治 政治熱門新聞 東洋奪德國新冠疫苗代理權 台商爆：正是陳時中不買的陸製疫苗 - 政治 民進黨對陸態度轉變 學者揭背後操控影子是誰 - 政治 「風雨飄搖內外夾擊」她大驚：韓國瑜熱身了 - 政治 高雄1年多留下了什麼？李四川忘不了：2個漂亮女孩騎機車追我 - 政治 難怪高雄人不滿 網酸陳致中驗收路平方式嘆：川伯做錯了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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