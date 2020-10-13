公平會副主委彭紹瑾請辭職務，宣布將投入2022民進黨桃園市長黨內初選，桃園市長鄭文燦13日表示，民進黨的初選機制尚未啟動，不過相信黨會做最有智慧的安排，讓最強的、最好的候選人可以產生。

鄭文燦說，彭紹瑾擔任過很多屆的立委，也競選過桃園縣長、新竹縣長，這次民進黨初選，他已經表明要投入。鄭文燦說，彭有跟他講說做了這決定。他又說，黨內初選機制還沒啟動，但相信黨會做最智慧的安排。

(中時 )