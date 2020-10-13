家住屏東縣牡丹鄉大梅部落的洪阿嬤，今年已經80歲，二度喪偶又喪子的洪阿嬤目前住在娘家隔壁的鐵皮屋。（介惠基金會提供／林良齊台北傳真）

家住屏東縣牡丹鄉大梅部落的洪阿嬤，今年已經80歲，二度喪偶又喪子的洪阿嬤目前住在娘家隔壁的鐵皮屋，在世的親人僅存已失智的二姊，她也因高血壓、右髖關節置換、腰椎壓迫開刀造成左腳無力手持四角拐才能移動，10年前就接受介惠基金會的居家照顧服務，晚年的生活才得以改善。

獨居的洪阿嬤，孤寂的日子裡最渴望的就是有人聊天、排解心情，她把床和電視最需要的家具都搬到院子再搭上鐵皮，為的是鄰居朋友經過方便進來聊天；但是3年前因腰椎壓迫開刀，神經萎縮造成復原不如預期，手腳幾乎無法施力，現在每天早上7點都要依靠介惠基金會的照服員來家中協助拉開鐵門，晚上再來拉下鐵門，若沒有照服員的協助，洪阿嬤的生活連陽光都看不到。

介惠的照服員素菱，每日為洪阿嬤準備早餐、沐浴洗衣、家事服務；洪阿嬤說起素菱對她的照顧，真是感動萬分，除了每天的例行服務外，因為每個月要到醫院回診，要叫計程車去醫院，對於以津貼渡日，這筆開銷造成她很大的壓力；她把這個困擾已久的問題和素菱商量，要如何才能省下這筆必要的交通費，素菱立刻幫忙找到復康巴士的資源，省下了好大一筆錢。洪阿嬤紅著眼眶說還好有素菱，她幫我的地方實在很多很多。

介惠基金會執行長施欣錦表示，介惠提供服務的區域屏東縣、彰化縣及新北市，一個是擁有全台山地原住民鄉最多縣市；一個是典型的人口老化農業縣市；還有全台老人戶數最多、且又位於國境之北的萬金石地區。青壯年離鄉討生活，社區留下老幼無人照顧。特別是照顧行動不便長者及失能者之相關資源嚴重不足，需要仰賴社會大眾發揮愛心，讓偏鄉長輩們獲得穩定的服務。

為了號召國人關注偏鄉長者照顧的議題，致力於台灣偏鄉社區照顧工作的介惠基金會，邀請藝人施易男擔任公益大使拍攝公益影片，並呼籲民眾捐款支持介惠「偏鄉長者照顧計畫」，讓欠缺資源的偏鄉老人也能在地安老，獲得妥善且持續的照顧，讓人生最後一段路程仍有溫暖。捐款可洽介惠基金會官網。

(中時 )