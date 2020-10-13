群組內女子什麼都可以「拼（合資）」，6人拼一份酒店雙人下午茶、40人湊團訂高檔飯店景觀房。（圖：截自微博公眾號「李中二」）

「名媛」們連別人穿過的二手GUCCI絲襪也可以合資購買輪流穿。（圖：截自微博公眾號「李中二」）

近日大陸一篇網路文章《我潛伏上海“名媛”群，做了半個月的名媛觀察者》，引發熱烈討論，該文揭發所謂的「名媛」，根本是「山寨名媛」，群組內女子什麼都可以「拼（合資）」，6人拼一份麗思卡爾頓酒店雙人下午茶、40人湊團訂一間寶格麗飯店景觀房，甚至連別人穿過的二手GUCCI絲襪也可以合資購買輪流穿。

微博公眾號「李中二」曬出的魔都名媛邀請函上寫到，除了群友們一起討論奢侈品大牌，「完美避坑」，還可以和群友「相約打卡上海頂級下午茶」，結識百萬小紅書/微博博主，「和她們一起記錄精彩生活」。更直白地說，這是個用社交媒體營造名媛人設的拼價群。

「李中二」說自己給出做了半個月的名媛觀察者》的爆款文章，其中的“上海名媛”們在微信群裡召集多人均攤一份上海豪華酒店雙人下午茶、一間酒店客房，輪流去拍照體驗，在社交媒體上構建自己的“名媛”生活。

作者「李中二」說自己提出約40萬元新台幣財力證明，並繳了500元人民幣（約2000元新台幣）的費用後，成功加入這個群組，卻發現「我錯了，我進的不是名媛群，是高配版拼多多。」。

該群組「6個人拼單一份麗思卡爾頓酒店的雙人下午茶，每人85就能享受一頓魔都頂級下午茶」。有人問雙人套餐怎麼能進6個人？某群友回「一次能進3個，我和姐妹拍完走，然後你們進去。我和服務員說好」，「甜點我們不動，我們走完你們進來拍就好」。

還有15個人在麗思卡爾頓拼單一間房間，總價3000（人民幣）多，每人均攤200元。至於更高檔的5000元寶格麗外灘景觀房，40人團5人一組分批進房，每人只需125元。

「李中二」更說：「我以為40個人拼單一間房已經是一種極致的迷惑行為了，但是我萬萬沒想到，甚至還有人拼單絲襪，還是二手絲襪」，並舉例指成員亦會合資購買GUCCI的二手絲襪，並由3人輪流穿。

此外，這些女子還會嫌棄開BMW及賓士的男生小氣，要求他們要開法拉利。「李中二」續指，該批女生為拍照及將自己包裝成名媛而湊團，以結交金融鉅子及留學海歸精英等，並直言「有些人裝著裝著到最後把自己都騙相信了」。

這篇貼文隨即引發網友熱議，「上海名媛群」亦一度登上微博熱搜。不少網友留言：「活的那麼假精緻，有意思嗎？」、「這是要虛榮到啥樣才會乾這種事啊？」、「有人拼喜茶嗎？你拍照我喝茶」等。

不過大陸媒體《新京報》向上海麗思卡爾頓和寶格麗酒店求證，酒店回應目前沒有發現一個房間多人拼團入住的情況，「所有房客入住酒店時都需要刷臉實名認證。」。

至於雙人下午茶6人來，酒店表示，按照規定，其餘來客可以點一杯飲品達到最低消費。「如果拼價打卡的客人不影響其他消費者，酒店也不會制止，畢竟現在是社交媒體行銷的時代。但如果過分喧嘩，或者隨意搬動酒店擺設，影響其他客人體驗，酒店員工可能會勸導提醒。」。

(中時新聞網)