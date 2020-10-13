農委會日前購買「科學人」廣告宣傳「加了萊克多巴胺可以增加收益又環保」引發爭議，國民黨立委賴士葆今日於立院再度質詢此事，審計部審計長陳瑞敏回應「我沒有說農委會沒有任何問題。」

賴士葆指出，行政院各部會一年的政策行銷經費加起來有20億，陳瑞敏日前曾點名農委會的政策行銷案很多都有問題，結果農委會主委陳吉仲回應「一切合法。」陳瑞敏對此表示，當時是被問到哪個部會沒有編專項經費，所以才說是農委會。

賴士葆說「我看的不是這樣子」，農委會用農損基金的預算去做行銷，根本是科目不符。陳瑞敏僅表示，農委會有一套說詞。賴士葆問，所以農委會沒有問題？陳瑞敏說「我沒有說農委會沒有任何問題，農委會沒有列專項經費。」

賴士葆指出，除非是特別條例，否則科目經費不能任意挪用，《預算法》都已明訂清楚，陳瑞敏說，公家部門的預算確是如此。

賴士葆質問，有關於農損基金預算，基金使用是否應如公預算一樣？陳瑞敏對此敏感議題含糊回應「基金有些彈性，因為市場的那個…所以有併決算的規定。」賴士葆說，陳瑞敏日前敢說真話嗆農委會，結果今天的說法讓人失望。

賴士葆表示，農委會花錢買「科學人」等等廣告，但當下都沒有註明是政府的置入性行銷，這樣的做法，已經違反《預算法》第61條。

賴士葆指出，臉書有辦法統計到底誰花了多少錢買廣告，審計部應該建立資料庫，追蹤各部會每年20億行銷政策的錢花到哪去，並上網公告，陳瑞敏說，各部會都有放在自己的網站上。

賴士葆說，各部會的資料恐怕都有問題，否則農委會也不會被爆料「科學人」廣告行銷大有問題，因此要求審計部統整放上網，公開透明。

(中時 )