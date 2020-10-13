柏承(6141)昆山廠生產效率提升，且產品組合優化，讓柏承營運漸入佳境，柏承第3季合併營收9.27億元，季增17.5%，為107年第4季以來新高，由於第4季訂單狀況比第3季好，柏承預估，第4季營收將較第3季增加5%到10%。

柏承今天應邀參加券商法說會，柏承出售廣東惠陽廠後，營收主要來自於昆山廠，產品則包括：手機HDI、網通、工業電腦、半導體測試板等PCB板及軟硬結合板的頭戴式耳機等，由於昆山廠生產效率不斷提升，帶動公司營收及毛利率穩定成長。

柏承現有昆山廠及台灣廠兩個廠區，其中昆山廠月產能為30萬平方呎到35萬平方呎，以生產HDI手機及頭戴式耳機、軟硬結合板及部分傳統網通板為主，台灣廠則以IPC、半導體測試板及樣品生產為主，單月營收貢獻約6500萬到7000萬元。

柏承亦積極擴建南通廠，南通廠已於今年5月開始動工，根據柏承規劃，南通廠將分為兩期，第一期投資金額約8億元人民幣，廠房主體將於第4季底完工，明年上半年進行設備安裝測試，明年第3季到第4季開始試產，一期最大產能為60萬平方呎，預計將逐步開出，待產能利用達80%到滿載，柏承將啟動第二期，兩期總投資金額約人民幣16億元；由於南通廠採自動化產線，完工後將生產量大的手機板及類載板(SLP)，昆山廠則以生產HDI及軟硬結合板為主。

受惠於傳統旺季來臨，柏承9月合併營收為3.18億元，年成長29.27%，累計第3季合併營收為9.27億元，季增17.5%，為107年第4季以來新高，累計前9月合併營收為23.14億元，年成長0.8%。

柏承表示，昆山廠產出面積增加，單位成本下降，第3季毛利率有機會比第2季好，由於昆山廠收付款均是人民幣為主，且人民幣與台幣同步升值，匯率波動對公司獲利影響不大。

就訂單來看，柏承表示，第4季訂單狀況比第3季好，預估有機會較第3季成長5%到10%，下半年業績可望明顯優於上半年。

(時報資訊)