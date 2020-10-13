由外貿協會與SEMI攜手舉辦的年度最大規模再生能源展「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」於今(13)日舉辦展前記者會，邀請政府與產業領袖分別從國內政策、能源產業、企業用電三大面向切入，剖析國內綠能轉型目標方針與機會。三天展覽將透過技術展示、主題論壇與商業聯誼等系列活動，為再生能源產業發展注入成長動能，打造臺灣成為智慧綠能科技島。

經濟部次長曾文生表示，臺灣再生能源發展在過去四年有目共睹，為呼應今年蔡英文總統於就職演說強調全力推動再生能源的決心，政府、產業與民間需齊心協力尋求發展共識，達成2025年綠能佔整體能源20%的目標。展望未來，政府將以創造綠能多元應用、建構產業發展聚落、發展健全綠電制度與引導國際人才等四大方向著手，協助臺灣轉型智慧綠能科技島。

外貿協會祕書長林芳苗於會中表示，再生能源在政策支持及內需市場看漲的趨勢下持續發展，以政府2025年要建置5.7GW的離岸風電為目標來看，估計可創造新臺幣約1兆元的投資，新增2萬個就業機會。2020 台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)吸引太陽能、風能、儲能領域多家海內外指標性業者共襄盛舉，透過國際資源技術交流、整合最新物聯網及AI相關應用技術，協助企業在快速變化的電力能源結構下，保持產業發展彈性，創造更完善的再生能源解決方案。

智慧能源週將於10月14日至16日在台北南港展覽館1館盛大開展。本屆Energy Taiwan亦邀請到多家國際開發商與產業代表齊聚展出，太陽能方面，邀請到友達、茂迪、元晶、聯合再生能源、有成精密、力暘等國內業者參與；離岸風電領域邀請到哥本哈根基金、安能亞太、海龍離岸風電計畫、海鼎離岸風電計畫、沃旭能源、上緯、萊茵再生能源、達德能源等出席；儲能方面，盛齊綠能、車王電子、三星、西門子、系統電子、聯合再生能源、裕隆汽車等將參與展覽，期望導入國際技術能量與資源，推動臺灣能源產業轉型升級。

(時報資訊)