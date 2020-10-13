由外貿協會與SEMI攜手舉辦的再生能源展「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」，邀請政府與產業意見領袖分別從國內政策、能源產業、企業用電三大面向切入，剖析國內綠能轉型目標方針與機會。三天展覽將透過技術展示、主題論壇與商業聯誼等系列活動，集結政府與國內外能源產業代表探討最新產業趨勢與挑戰，為再生能源產業發展注入成長動能，打造臺灣成為智慧綠能科技島。

臺灣再生能源在開放的法規環境與市場需求推升下蓬勃發展，更憑藉優越的地理位置利基性，吸引國際開發商加速來臺佈局再生能源發展計畫。針對臺灣再生能源階段性發展現況，於活動中邀請到政府與產業綠能重要推手包括經濟部次長曾文生、聯合再生能源執行長潘文輝與沃旭能源台灣總經理汪欣潔，說明如何在臺推動再生能源發電、兼顧環境永續、振興地方經濟等目標，發展臺灣能源競爭優勢並進一步打造臺灣成為亞太綠能中心。

經濟部次長曾文生表示，臺灣再生能源發展在過去四年有目共睹，為呼應今年蔡英文總統於就職演說強調全力推動再生能源的決心，政府、產業與民間需齊心協力尋求發展共識，達成2025年綠能佔整體能源20％的目標。展望未來，政府將以創造綠能多元應用、建構產業發展聚落、發展健全綠電制度與引導國際人才等四大方向著手，協助臺灣轉型智慧綠能科技島。

外貿協會祕書長林芳苗表示，再生能源在政策支持及內需市場看漲的趨勢下持續發展，以政府2025年要建置5.7GW的離岸風電為目標來看，估計可創造新臺幣約1兆元的投資，新增2萬個就業機會。2020 台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）吸引太陽能、風能、儲能領域多家海內外指標性業者共襄盛舉，透過國際資源技術交流、整合最新物聯網及AI相關應用技術，協助企業在快速變化的電力能源結構下，保持產業發展彈性，創造更完善的再生能源解決方案。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，根據SEMI《太陽光電公共政策建言書》最新民調顯示，近75％民眾表示支持能源轉型，較去年高出2.5％，並有高達八成民眾支持加快太陽光電產業發展，顯見大眾民意對臺灣再生能源發展的信心。SEMI長期以來致力於打造政府與產業間重要交流溝通平台，透過展覽、論壇、政策倡議與商機媒合等活動，累積逾14年太陽光電產業服務經驗，並於去年攜手8家離岸風電開發商成立TOWIA離岸風電產業協會，力促能源產業健全發展，協助臺灣再生能源產業開創新局。

聯合再生能源執行長潘文輝表示，太陽能是支持臺灣推動廢核、減煤能源政策的重要能源，但目前面臨各部會政策不一與環保團體關注，以致土地無法取得之困境。政府、環保團體、業者，將共同承擔綠能政策無法達成之後果。在推動臺灣廢核與減煤之際，各界須齊心。值此困局，極需政府主導規劃，解決土地及饋線問題，才有機會達成2025/20GW目標，完成能源轉型任務。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔指出，身為全球離岸風電的領導者，沃旭能源有幸與臺灣攜手共創綠能願景，並希望臺灣離岸風電產業能永續發展。自2016年起，沃旭積極投資臺灣離岸風電，致力扶植本地供應鏈發展，同時培育、雇用在地人才，使沃旭亞太團隊從僅僅2人，已快速成長至今天的140人。然而，亞太地區其他國家正追緊發展再生能源的腳步，臺灣必須維持開發動能，儘早於明年舉行下一階段競標招商，並確保區域人才、船舶、供應商產能等重要產業資源到位，才能持續在亞太保持競爭優勢。

台灣國際智慧能源週除了集結太陽能與風能產業產業領袖分享不同市場發展經驗與技術應用外，更跨足氫能與燃料電池、智慧儲能與電網、綠色金融等再生能源領域。本屆Energy Taiwan亦邀請到多家國際開發商與產業代表齊聚展出，太陽能方面，邀請到友達、茂迪、元晶、聯合再生能源、有成精密、力暘等國內業者參與；離岸風電領域則邀請到哥本哈根基金、安能亞太、海龍離岸風電計畫、海鼎離岸風電計畫、沃旭能源、上緯、萊茵再生能源、達德能源等出席；而儲能方面，盛齊綠能、車王電子、三星、西門子、系統電子、聯合再生能源、裕隆汽車等將參與展覽盛會，期望導入國際技術能量與資源，推動臺灣能源產業轉型升級。

2020年受到疫情的影響，多數國外買主受到邊境控管限制而無法來臺，為讓參展業者與國際買主能持續透過數位平台媒合交流，展覽期間特別規劃「視訊採購洽談會」，透過貿協海外63個駐點，邀請西班牙、波蘭、羅馬尼亞、保加利亞、阿聯大公國、新加坡等國際重要買主與臺灣業者洽談，搶先深耕後疫情能源商機，更推出「展場新品直擊Live Tour」，全英文方式帶領國際買主線上看展，一窺展場實況及廠商產品與服務。

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