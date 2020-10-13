台灣新冠疫情或許有解了？台生技公司東洋昨宣布，取得德國BioNTech SE的新冠狀病毒疫苗代理權，若協商完成，最多可取得3000萬劑新冠疫苗量，但有台商爆料，該德國製疫苗，是與大陸「復星醫藥」合作製成。讓藍委鄭麗文看不下去，拋7問題質問衛福部長陳時中。

東洋12日指出，目前全球進入臨床三期試驗的疫苗不多，其中進度最快、最有機會通過審核的就是德國BNT研製的疫苗，而台灣東洋已取得在台代理授權。

但陳時中先前才喊出選擇性採購，拒買陸製疫苗，現在疫苗來源陳時中也未詳細說明，引起鄭麗文質疑，「BioNTech算是陸製疫苗嗎？」。

鄭麗文13日在臉書貼文，東洋取得德國BNT新冠疫苗代理權，很令人振奮。但陳時中拒絕買陸製疫苗，使得我國喪失九分之四取得疫苗的機會，她至今仍不知道衛福部是依據什麼數據或專業報告，來判斷疫苗好壞。但她想請問衛福部：

一、是否代表台灣有較大的機率取得BNT疫苗？

二、疫情指揮中心聲稱選擇性採購可以選擇疫苗，請問在COVAX採購合約中，是否會避開BNT疫苗而選擇其他疫苗？

三、如果不避開BNT疫苗，會不會造成用不同金額重複採購BNT疫苗？

四、BNT疫苗必須在零下20-60度的冷鏈系統中才能運送，請問政府，冷鏈系統準備好了沒？

五、如果達不到冷鏈技術，疫苗來到台灣後，是不是代表全台民眾只能擠到一個地方施打疫苗？

六、衛福部長陳時中是不是任何與中國大陸有關的疫苗都不使用呢？

七、BioNTech與「上海復興醫藥」股份有限公司合作，算是半陸製疫苗嗎？陳時中部長，請問你買還是不買呢？

鄭麗文強調，各國都在搶疫苗大戰，只有我國因為蔡政府的意識形態主動放棄爭取一半的疫苗。衛福部畫地自限，拉著全民豪賭，蔡政府有在為民眾的健康和生計著想嗎？

(中時新聞網)