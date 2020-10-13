大陸遼寧省阜新市高姓女子與李姓鄰居發生婚外情，但李姓小王萬萬沒想到，竟然會被高女聯手丈夫設計演「床戰」，不僅遭綠帽夫痛打一頓，還挨告性侵。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，李男一如往常到高女家發生性關係，沒想到做到一半，高女的丈夫突然返家，看到2人全裸在床戰，氣得拿鞭子往李男身上猛抽，不僅將右眼打傷，還報警稱妻子遭性侵。

不過經警方調查，發現李男與高女床戰被抓姦，都是高女夫妻設計的，原來夫妻倆為了斷絕與李男的不正當關係，聯手將李男騙到家裡愛愛，當場捉姦後，對李男一陣痛打，然後對他提告性侵。李男得知真相後超傻眼，氣的對2人提告。

彰武縣人民法院一審認為，高女夫妻犯故意傷害罪，各判處1年5個月有期徒刑，並共同賠償4萬5129元人民幣（約新台幣19.1萬元）。案經上訴，李男選擇原諒這對夫妻，二審改判2人1年4個月有期徒刑。

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(中時新聞網)