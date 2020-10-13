中部第一座「智慧機器人教學研究中心與機器人工程師訓練合格場域」在勤益科大，將提供機器人工程師考照使用。（林欣儀攝）

推動傳統工具機產業智慧化，補足產業面所需的人力缺口，勤益科技大學攜手台灣智慧自動化與機器人協會、上銀科技公司，打造中部第一座機器人工程師訓練場，未來除提供校內學生實習、業界人士深造使用，並將開放檢定考試，幫助機器人工程師取得專業證照。

勤益科大校長陳文淵、上銀科技集團總裁卓永財及智動協會理事長絲國一等人一同為「智慧機器人教學研究中心與機器人工程師訓練合格場域」揭牌啟用。陳文淵表示，機器人是未來產業主流，身為教育單位，針對人才培育應超前部屬，目前學校教學以理論為主、實作較少，有了此場域，可幫助學生畢業即上手。

卓永財強調，中部是台灣精密機械重心，而機器人將來在此產業將扮演重要角色，日前曾有中小企業老闆提到，他們也採購機器人，購入後卻棄置未使用，顯示許多產業受困於工作環境、不知如何使用機器人，台灣智動協會也決定舉辦機器人工程師的認證考試，藉以培育專業人才。

學校與產業界攜手，中部第一個符合經濟部iPAS機器人工程師證照術科檢定場域成立，校方強調，該場域硬體設施建置耗費500萬，未來將提供機器人工程師初階、中階術科考試場地；上銀科技並捐出6台6軸關節是機器手臂，提供學生實作使用。

勤益科大碩一吳姓學生說，機器人工程師證照考試必須現場寫程式、之後利用機器人手臂實際模擬，取得證照後可提高就業競爭力。

(中時 )