「開心農場」近幾年掀起風潮，台中市79歲吳姓老翁也利用自家空地種些蔬菜，日前收成絲瓜後烹煮食用，卻感覺當中略帶苦味，但他因不想浪費仍吃光，未料，之後連續腹瀉3天、整個人幾乎瘦了一圈，就醫才知是「絲瓜葫蘆素」中毒惹的禍。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師曾晟恩指出，絲瓜中若帶有苦味，多是因為「葫蘆素」導致，一般正常栽種情況，葫蘆素含量微乎其微，但若絲瓜成長期間曾有被蟲咬、使用農藥不當或日照不足等情況，就會使得其果實累積葫蘆素，對人體造成影響。

絲瓜成長過程若遭受蟲咬、農藥使用不當，可能產生葫蘆素，對人體健康造成影響。（亞大醫院提供／林欣儀台中傳真）

吳姓老翁告訴醫師，他平常吃的很簡單，不喜歡大魚大肉，幾乎三餐都食用自己栽種的蔬菜水果，原本認為很養生，日前吃到一條「好苦的絲瓜」，當下雖然覺得味道不太對，但為不想浪費，還是吃光，之後就出現腹瀉情況，懷疑絲瓜是造成拉肚子的元兇。

曾晟恩表示，葫蘆素會刺激腸胃道，若攝取量太高，還可能引發腸胃痙攣、嘔吐及腹瀉、低血壓等情況，所幸吳姓老翁經止瀉藥物及點滴治療後，症狀獲得改善。

曾晟恩強調，絲瓜因熱量低、營養高，頗受民眾喜愛，不論是絲瓜麵線或蛤蜊絲瓜，呼籲民眾若吃到帶苦味的絲瓜、且合併有消化道不適情況，應立即停止食用並就醫治療；此外，專門做為砧木的絲瓜因生育旺盛且抗病性高，也不建議食用。

(中時 )