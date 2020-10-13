◎碩士學位遭撤銷 李眉蓁嘆政治追殺

中山大學確定撤銷國民黨高市議員李眉蓁的碩士學位，李眉蓁受訪表示，目前還沒接到通知，不過，她認為學校應是獨立單位，卻因為政治緣故就隨之起舞、追殺所有人，她覺得很失望。

◎明立院委員會審萊豬 民眾黨表態要求撤回2公告

立法院經濟、衛環委員會明起將聯席審查進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛等9項行政命令，對此，民眾黨團總召賴香伶今表態，民眾黨將會要求撤回這兩項公告。賴香伶表示，要求撤回主因是，民眾黨團日前舉行公聽會，衛福部長陳時中及相關官員均未出席，另對於高風險族群，衛福部也是避重就輕，沒有回應立委及民團的質疑。

◎空氣清淨機效能排名出爐 知名品牌竟墊底

空氣汙染問題嚴重，加上新冠肺炎疫情延燒，空氣清淨機成為消費者購買的防疫物資之一，行政院消保處今天公布「市售空氣清淨機品質檢測」，抽檢10台市售品質全部合格，部分則標示不合格，涉違反商品標示法及商品檢驗法。

◎動力火車復刻〈永遠不回頭〉破音失控無法回頭

動力火車日前以七位數台幣酬勞，受邀為手遊「三國群英傳M」擔任台灣、港澳及東南亞地區代言人，並且重新翻唱〈永遠不回頭〉作為遊戲主題曲，日前錄音，為了秉持致敬搖滾的精神，動力火車挑戰原Key拼勁十足，整整耗費16小時嘶吼飆唱，如同歌名「永遠不回頭」般持續不斷的衝刺。動力火車坦言：「雖然我們擅長唱高音，但這首歌曲原Key太高，高音呈現方式對我們來說真的是一大挑戰。」爆料錄音時高音一度飆到破音，失控不回頭。

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(中時新聞網)