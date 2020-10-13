社群媒體有網友指稱，台灣東洋獲授權之德國BioNTech SE(Nasdaq： BNTX,以下簡稱BNT)為陸資企業，台灣東洋藥品今下午提證否認，強調BNT是已上市的德國公司，並非謠傳所言是陸資企業。

台灣東洋藥品表示，經查BNT註冊登記於德國，2019年10月於美國Nasdaq掛牌之新藥研發公司，依據公開資訊顯示，該公司前3大股東分別為AT Impf GmbH(持有50.20％)、Medine GmbH(持有18.80％)、Entities affiliated with MIG GmbH ＆ Co.( 持有6.11％)，合計持有75.11％，其他股東則多為共同基金。

台灣東洋藥品表示，根據公開資訊顯示，該公司的陸資僅占0.7％，離法令規範的30％甚遠；另外，依BNT官網指出，2020年9月15日獲得德國政府資助歐元3億7500萬元，以加速新冠肺炎疫苗之開發，若BNT屬陸資企業，德國政府當無資助的理由。

最後，台灣東洋強調，獲授權代理進口新冠肺炎疫苗之交易對象係BNT，相關疫苗之製造及其交易產生之金流、物流往來對象均在德國。

(中時 )