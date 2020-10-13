交通局長葉昭甫指出，市府針對6至12歲兒童免費提供兒童交通卡，由中捷公司負責兒童交通卡採購作業。（陳世宗攝）

台中捷運綠線預期年底前通車，及因應台中市公車「乘車優惠、市民優先」新政策，將於明年1月1日實施，市府針對6至12歲兒童免費提供兒童交通卡，由中捷公司負責兒童交通卡採購作業，所需預算目前由交通局爭取市長第二預備金支付，嘉惠台中市的主人翁。

市議員劉士州、江肇國、陳淑華等，13日關心交通局製作兒童卡搭捷運半價，兒少法是否有規定針對特定族群，可評估推動優惠措施？另外兒童卡800多萬元預算，市府計畫先行使用捷運公司預算辦理，再用盧市長二備金補實是否可行？

交通局長葉昭甫指出，依「兒童及少年福利與權益保障法」第33條第3項規定，國內大眾交通運輸、文教設施、風景區與康樂場所等公營、公辦民營及民營事業，應以年齡為標準，提供兒童優惠措施，並應提供未滿一定年齡的兒童免費優惠。

葉昭甫表示，搭乘台中捷運市府研議提供「未滿6歲兒童免費，6歲以上至未滿12歲之孩童，以原價5折計收票價」；另因應台中市公車「乘車優惠、市民優先」新政策，將於明年1月1日實施，市府針對6至12歲兒童免費提供兒童交通卡，由中捷公司負責兒童交通卡採購作業。

台中捷運公司董事長林志盈說，市民兒童半價是早就規劃好，包括還有1日搭乘券、旅遊券等，現在還沒有上網公告，但日內會推出；未來台中市籍兒童持兒童交通卡搭捷運半價，必需持兒童交通卡來認證，跟敬老愛心卡一樣由市府補助。

林志盈強調，將來市民兒童卡如有損毀或遺失要自行掛失，並自費購買兒童卡重新綁卡，目前全市估算有18萬6到12歲兒童，6歲以下則免費搭乘捷運。

(中時 )