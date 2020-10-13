樟樹國際實創高中學生、國外教師介紹師生設計的「飽可夢GO：循環創生遊戲野餐包」。（許哲瑗攝）

新北市府攜手國立台灣師範大學，13日邀請美國、德國、澳大利亞及新北師生，舉辦「2020年國際青年NTPC MAGIC」製作論壇，以綠色環保為主題，採線上論壇模式，全程使用英語發表；市長侯友宜到場揭幕表示，盼讓公私立技職學生都具有國際觀，在全世界競賽裡發光發熱。

論壇邀集美國、德國、澳洲及國內師生約80人參與，自13日至17日為期5日，以國際性的綠色環保為主題，透過線上直播發表專案，更力邀澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希帶來演講，暢談澳洲對於培育技職人才的經驗。

侯友宜下午到場共襄盛舉，樟樹國際實創高中學生、國外教師介紹師生設計的「飽可夢GO：循環創生遊戲野餐包」，包包打開可變身為野餐墊，墊子上頭還有環保概念為主題的桌遊設計，讓民眾野餐時不用大包小包，一包即可搞定。

侯友宜表示，這場活動已成為新北市每年技職的盛會，不僅是學生專題成果的展現，也代表新北市技職教育的推動，盼不斷透過國際間的交流與論壇，讓學生有機會到國外學習，也讓學生更國際化，在全國競賽發光發熱。

「盼利用小創意，改善人類環境！」三重商工學生林家名介紹，自己的作品是「紅外線自動方向燈警示系統」，以紅外線創新設計，提升車輛安全駕駛，創作過程是一個很難得的經驗。

(中時 )