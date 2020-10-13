由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，今(13)日宣布全新第十職業「狂戰士」將於10月14日正式上線，狂戰士擁有壓倒性的力量、完美續戰力、凌駕其他職業的血量以及前所未有的迴避並反擊等四大特色，堪稱入手門檻最低、強度最高的近戰職業。歡慶新職業上市，官方同步公開【職業轉換】、【GAMA隱藏COUPON】、【經典伺服器】、【龍鬥士職業優化】、【黃昏山脈＆異界裂縫】、【新欄位光之手環】、【新道具蒐集品】、【魔法娃娃探險優化】、【紅色妖魔】、【伺服器限時移民】、【Chargespot合作活動】、【vivo合作活動】等豐富改版內容，敬請期待。今日記者會現場，特別邀請最狂饒舌新人－高爾宣化身「狂戰士」形象代言人，首次帶來新職業主題曲「TITAN」，遊戲橘子產品經理－翁福德親自說明，此次睽違九個月改版亮點，將帶給玩家們最狂、最熱血的《天堂M》大型更新。

TITAN (改編自黑色柳丁)- 高爾宣 OSN Feat.《天堂M》

《天堂M》無法忽視的存在－狂戰士制霸戰場

《天堂M》「狂戰士」10月14日正式上線、完美戰力兼具血量完勝全職業

《天堂M》全新職業「狂戰士」，擁有壓倒性的力量、完美續戰力、凌駕其他職業的血量，以及前所未有的迴避反擊共四大特色，在戰場上絕對是令人無法忽視的存在。為慶祝《天堂M》睽違九個月推出的新職業，官方同步開放【職業轉換】，讓玩家原本使用的部分技能與裝備，可直接轉換為「狂戰士」所使用，敬請把握。此次也同步新增「狂戰士」的神話級、傳說級、英雄級武器裝備，例如：神話級武器「泰坦的憤怒」及「赫爾里歐斯的審判」、傳說級武器「歐西里斯斧頭」及「古代神之矛」、英雄級武器「惡魔王斧頭」及「奧里哈魯根矛」，斧、矛、盾牌三類新武器一次祭出。因應本次大型改版，《天堂M》官網也全面更新，讓玩家未來可以更容易搜尋到遊戲相關的資訊。

迎接「狂戰士」10月14日上線，官方特別邀請2020金曲獎入圍新人、嘻哈饒舌歌手－高爾宣擔任代言人，記者會現場，高爾宣以一身深紅色長衫搭配黑色背心，演繹狂戰士的狂野形象，並且首次曝光新職業主題曲「TITAN」，改編自歌王陶喆經典歌曲「黑色柳丁」，曲風與歌詞完美融合職業特色，熱血激昂！

《天堂Ｍ》狂戰士形象代言人高爾宣 首次曝光新職業主題曲「TITAN」

GAMA隱藏COUPON、經典伺服器，豐富改版活動齊登場

歡慶新職業上市，官方特別釋出每日簽到更新，簽滿35日即可獲得稀有虛寶【GAMA隱藏COUPON】，包含「狂戰士的徽章袋」、「菲莉亞的成長藥水」、「魔法娃娃卡合成」、「變身卡合成」等失敗，皆可獲得再次挑戰的機會。此外，玩家期待已久的【經典伺服器】也推出專屬成長禮包「回歸經典的禮物箱」，開啟可取得「任務通關券(一般)」、「龍之龍玉」、「回歸經典的成長藥水(活動)」、「回歸經典的疾速藥水(活動)」、「升等優惠箱(活動)」等豐富獎勵，提供玩家創造可快速升等的環境。

《天堂Ｍ》GAMA隱藏COUPON等豐富改版活動齊登場

【龍鬥士職業優化】將增加兩個全新技能：一、神話級技能「氣息衝擊」對遠距離目標機率造成暈眩並附加Debuff，使目標受到弱化，二、英雄級技能「龍之盾」以龍的力量使自身額外獲得AC與PVE傷害減免。另外還有四大覺醒技能強化：一、「覺醒：巴拉卡斯」機率施展「岩漿噴吐」單一目標追加傷害技能，二、「覺醒：安塔瑞斯」機率施展「地震」範圍目標的追加傷害技能，三、「覺醒：法利昂」機率施展「魔法封印」單一目標沉默技能，四、「覺醒：林德拜爾」機率施展「緩速」使單一目標移動/攻擊速度減少，提供玩家全面革新的龍鬥士職業。

《天堂Ｍ》龍鬥士技能同步追加與優化

【黃昏山脈＆異界裂縫】於「黃昏山脈」打倒指定怪物，有機會獲得「傳說級裝備(古代巨人戒指)」、「狂戰士印章(狂戰士:泰坦)」、「英雄級裝備(泰坦皮帶、沉默之斧)」、「狂戰士印章(佔據)」等豐富技能獎勵；並追加新地圖「異界裂縫」，擊殺指定怪物機率取得「狂戰士印章(泰坦:致命)」、「狂戰士印章(泰坦:子彈)」、「英雄級裝備(強盜的斧頭、奧里哈魯根矛)」等限定獎勵。

《天堂Ｍ》黃昏山脈&異界裂縫地圖翻新

【新欄位光之手環】推出新欄位與裝備「光之手環」，AC、近/遠距離傷害、傷害減免等屬性再躍進；【新道具蒐集品】蒐集指定道具可登錄並啟動道具蒐集品「狂戰士的斧頭們」及「奧里哈魯根的武器」，取得無視傷害減少的BUFF效果，總計推出42種新蒐集品。

《天堂Ｍ》新欄位光之手環全面增加角色傷害

【魔法娃娃探險優化】增加三種探險區域，並移除探險休息時間，獎勵也進行更新與調增，包含「魔法娃娃探險憑證(神話)」、「[魔法娃娃]金光安迪斯(稀有)」等稀有獎勵；【伺服器限時移民】及【紅色妖魔】兩大活動皆於10月14日限時登場，詳情遊戲改版資訊請鎖定官方相關消息。

《天堂Ｍ》魔法娃娃探險改版 新增探險區域以及獎勵

【Chargespot合作活動】此次《天堂M》特別啟動，與共享行動電源租借平台「Chargespot」的跨界合作，於10月14日至10月28日期間，玩家於「經典伺服器」創立角色、時間內達Lv.50以上，官方將發送Chargespot一小時免費充電序號，還有機會在台北市Chargespot機台隨機租用「狂戰士限定版行動電源」，與新職業血量爆滿一樣、手機電力也滿滿，熱血攻佔亞丁大陸、盡情體驗此次改版豐富內容！

《天堂Ｍ》Chargespot合作活動開跑 玩經典伺服器送免費充電序號

【vivo合作活動】配合狂戰士推出，《天堂M》與知名手機業者「vivo」進行合作，於10月14日至10月28日期間，玩家於「經典伺服器」創立角色，並且在活動時間內達到Lv.60以上，官方將隨機抽出兩位幸運玩家贈送5G影像旗艦手機──vivo X50 Pro(市價23,990)，搭載高通765G晶片，讓玩家在遊玩《天堂M》時，能夠感受到最暢快的遊戲體驗！

《天堂Ｍ》vivo 合作活動啟動 玩經典伺服器即可參加抽vivo X50 Pro活動

《天堂M》十月改版重點

(科技)