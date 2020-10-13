花蓮有3條鄰近出海口河川，縣府在出海口前設置多道攔污索，年年攔獲上百噸各式各樣垃圾，中秋節連假過後，民眾瞥見，吉安溪下游有大量垃圾廢棄物被攔截在河面，包括整袋家庭垃圾、寶特瓶，離譜的是還有死亡家畜被「放水流」，讓人作噁。

環保署補助花蓮縣建設處辦理河川河面垃圾清除作業，在縣內吉安鄉、美崙溪、水璉溪3條溪流出海口前，設置多道攔汙索，每周進行清理，連假過後，花蓮吉安溪飄來陣陣惡臭，攔汙索上佈滿許多寶特瓶罐、一包包家庭垃圾，還可驚見牲畜的屍體，雞鴨鵝常見，離譜的是有死狗被「放水流」。

攔污索截獲許多垃圾，一但流入大海成海洋污染。（王志偉攝）

縣府建設處我委託環保人員將攔獲的垃圾進行分類，家戶垃圾、寶特瓶居多，如果發現動物屍體，也將通知動植物防疫所查看。（王志偉翻攝）

環保署補助由縣府在主要河川溪流出海口前，設置多道攔汙索，圖為吉安溪。（王志偉翻攝）

縣府建設處水利科長張世佳，去年度開始針對縣管河川包括吉安溪花蓮溪等主要溪流，放置攔污索，阻截溪流垃圾，因上游鄰近吉安都市區域，因此滿常看到家用垃圾的，寶特瓶或者是袋裝的家庭垃圾，也不排除有人騎車就從橋上，把垃圾往河裡丟了。

委請資源回收公司每週進行攔截索清除工作，撈上岸的收垃圾分類，去年度清除達114公噸垃圾量，希望今年河川垃圾量逐年減少，如果發現垃圾成袋，會通知環保單位破袋檢查。這些河川廢棄物，易受暴雨大水沖刷進入海洋，最終成為海洋廢棄物，民眾該發揮公德心，勿將垃圾丟到河灘地及溝渠，避免汙染海洋。

(中時 )