美國軍方發言人表示，過去幾天，美軍在阿富汗西南部赫曼德省(Helmand Province)的塔利班據點發動空襲，這是塔利班在表態支持川普後，美軍所做的回應。

上週末，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，他們希望美國總統川普能夠連任，因為川普已承諾從阿富汗撤軍。但顯然川普團隊很不喜歡塔利班的聲援，川普公關組長莫托（Tim Murtaugh）發表聲明「我們拒絕塔利班的支持，塔利班應該知道，美國總統會以各種手段保護美國的利益。」

就在川普團隊拒絕塔利班的支持後沒多久，美國空軍對塔利班陣地發動空襲。

Over the past two days USFOR-A has conducted several targeted strikes in Helmand to defend ANDSF forces under attack by Taliban fighters, consistent with the U.S.-Taliban agrmnt. USFOR-A has & will continue to provide support in defense of the ANDSF under attack by the Taliban — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) October 12, 2020

美國空軍發言人山尼·萊格特上校(Sonny Leggett)在推特上確認，過去兩天在赫爾曼德省發動了數波空襲，並表示此舉並未違反今年2月份在杜哈簽署的美國-塔利班協議。

萊格特上校引用美軍駐阿富汗指揮官米勒將軍( Scott Miller)的話：「塔利班必須立即停止在赫爾曼德省的進攻行動，並減少他們在阿富汗各地的暴力行為，才能得到美軍的尊重。」

萊格特說，美軍將繼續提供必要的支持給阿富汗國家安全部隊，以防禦塔利班的各種型式襲擊活動。

同一天，美軍的最高層人物-參謀長聯席會議主席-陸軍上將馬克·米爾利（Mark Milley）不支持川普的「阿富汗剩餘4,000名美軍，應在聖誕節前回家」說法。米爾利上將認為，美軍當然想回家，但是應該在當地局勢已不再有安全威脅為前提。

米爾利在接受紐約時報採訪時說：「我是個專業的軍人，不會搞投機。我會持供軍事專業，向總統分析阿富汗局勢，使總統能夠做出知情的、深思熟慮的、負責任的決定。」

據報導，週一在赫爾曼德省首府拉什卡加(Lashkargah)發生戰鬥，隨後美國發動空襲。目擊者說，城市先是零星槍擊事件，隨後知道是塔利班的部落，居民於是紛紛逃離。

赫爾曼德省發言人歐默·祖瓦克（Omer Zwak）表示，過去一星期以來，塔利班武裝分子對該省的攻擊變的更為頻繁，而且有多點協同進攻的樣態。

祖瓦克說：「塔利班摧毀了主要公路上的幾座橋樑，因此交通線目前中斷，沒有人可以出城。」

(中時新聞網)