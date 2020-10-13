台大醫學系正妹小馮前陣子在東區街頭被捕獲。(翻攝黑男YouTube)

老天真的太不公平了！有網友近日在PTT表特版分享東京大學校花神谷明采多張美照，神似女星石原聰美(石原里美)的精緻臉蛋，加上乾淨氣質，獲網友一致認可「超正」，甚至還有人直言「真的正，勝過鄉民女神二馬」。

雄女學霸正妹馮琪淯（小馮）2018年以全校第一名考上台大醫學系，才貌雙全的表現讓她一舉在網路上爆紅，成為另類網紅。現在已是醫學系大三生的她，前陣子更因為被知名YouTuber黑男在東區街頭捕獲，明顯升級的清純美貌讓她再次登上許多媒體版面。

現在更因為網友在PTT分享東大校花神谷明采多張美照，讓「台灣第一學府」代表兼「鄉民女神」小馮意外成為討論議題。據悉，20歲神谷明采就讀教養學部文科2類，身高161公分的她，不僅會讀書，高中時期還曾代表學校參加體操比賽，堪稱是允文允武的美少女。

神谷明采宛如石原聰美的精緻美貌與乾淨氣質，也獲台灣網友一致肯定，留言激讚「人生勝利組」、「好正」、「有點像梁家榕」、「好美，手臂好細」，甚至還有人認為已經夠優質的鄉民女神小馮，在面臨如此強大的對手，也甘拜下風。

(中時新聞網)