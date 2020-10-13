身為Android手機用戶的你，有習慣從第三方應用程式商店下載App嗎？要小心囉。微軟旗下的Microsoft 365 Defender Research Team發現，近期出現一款運用了機器學習等嶄新技術對Android系統發出攻擊的勒索軟體，恐怕會讓你的手機被綁架，且難以自行恢復，請特別小心留意。

根據微軟官方部落格所公佈的資訊，近期他們的研究團隊發現了一個新型的手機勒索病毒，專門針對Android系統發起攻擊，被命名為MalLocker.B。微軟研究團隊指出，當中了MalLocker.B的毒，它運用了跟過去不同的手法在Android手機上發起攻擊，它會偽裝成來電通知，當用戶點擊Home鍵，會繞過Android系統的安全機制，開始對手機發動攻擊。要求用戶支付贖款的勒索內容會一直呈現在手機畫面上，導致手機難以使用，也很難恢復正常情況。

舊版手機勒索軟體會呈現的勒索內容。（摘自微軟部落格）

微軟研究團隊指出，這款病毒使用的方法難以欺瞞Google Play Store的審核機制，而是藉由網路論壇、偽裝成網頁影片播放器、知名App的形式出現。因此建議點擊不要點擊前往第三方應用程式商店下載App，或者在不熟悉的網路論壇逗留。

有必要的話，使用者可以加裝你評估過後，可信任、夠安全的手機掃毒/防毒軟體來進一步防衛。或是可以洽詢你的工作機構，了解是否有導入Microsoft Defender for Endpoint服務（可支援Android系統）來為行動裝置提供安全防護。

(科技)