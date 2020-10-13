36歲年輕藝人黃鴻升（小鬼）因主動脈剝離猝逝，醫師提醒主動脈剝離好發在50到70歲男性，但仍有高達一成患者為不滿40歲的青壯年人，現年48歲的許姓建築事務所經理3年前突然出現全身無力、畏寒等症狀到診所就醫一度被誤為是感冒治療，後來症狀惡化，輾轉到中山醫學大學附設醫院就醫進而發現是非典型的主動脈剝離，驚險救回一命。

許先生回憶自己規律運動，一周跑步三天，也不熬夜，但從20歲開始抽菸，一天至少一包，106年12月他突然感覺無力、畏寒合併咳嗽至診所求診，起初被診斷感冒採藥物治療，因工作因素還搭機赴澎湖，但三天後症狀惡化，不但感到虛弱、胸悶合併呼吸困難而提早返台，再次至診所就醫時心電圖檢查發現疑似心肌梗塞而轉診至中山附醫。

中山附醫心臟內科心導管室主任蘇峻弘從心電圖高度懷疑心肌梗塞，緊急進行心導管檢查發現三條冠狀動脈並無明顯阻塞，再經主動脈攝影才發現是主動脈剝離。

蘇峻弘指稱典型的主動脈剝離患者會有嚴重胸痛，甚至是轉移到背部的疼痛，但許先生都沒有，反而是以心電圖異常、畏寒、全身無力表現，到院剝離範圍由升主動脈一路延伸至主動脈弓及整段降主動脈，經立即安排手術治療，驚險救回一命，目前門診追蹤三年無復發跡象。許先生坦言在歷經這個「一腳踏進鬼門關」的生命轉捩點後，再也沒有碰過一次香煙。

蘇峻弘說，主動脈剝離是一個非常急促且危險的病症，患者通常以「強烈撕裂性胸痛」為主要症狀，但仍有5％病患症狀不典型，反而像許先生這樣以腹痛、頭暈、嘔吐、全身軟弱、下肢無力等為表現，不能輕忽。

(中時 )