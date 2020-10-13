9月下旬加盟日職羅德海洋隊的台灣左投陳偉 殷，確定明（14）日先發，在千葉ZOZO海洋主場迎戰東北樂天金鷲隊，台灣時間下午5點開打；對方先發投手是前「澤村賞」名投涌井秀章，陳偉殷35歲、涌井34歲，都是知名的資深投手。

陳偉殷上次在日職先發是2011年，翌年就轉戰大聯盟9年，效力過金鶯、馬林魚，去年被馬林魚認賠殺出提前解約。後來與水手隊簽下小聯盟約，尋求東山再起，今年因新冠肺炎疫情之故被解約，明天是他今年首次在正式比賽登板投球。

羅德隊在9月21日宣布以3千萬圓薪資簽下陳偉殷，背號58號，隨後他到日本接受隔離2周，並向球團報到，隨隊練球幾天後， 暌違9年後終於要重新站上日職賽場投球。過去他在中日龍隊一軍5個球季（2008-11年）累計36勝30敗、自責分率2.59，表現十分優異。

涌井秀章去年底由羅德轉戰樂天金鷲，今年投出亮眼成績，戰績10勝3敗、自責分率3.06，開季寫下8連勝佳績，狀況不錯。

羅德隊目前在太平洋聯盟排名第二，落後軟銀鷹隊的差距並不大，包括本周在內例行賽還有4周，仍有機會超越軟銀。如果陳偉殷能站穩先發輪值，至少會有4場先發的機會，要好好把握。

(中時 )