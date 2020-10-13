截至6日止，桃園市已完成13校入校接種，學生接種率72.7％，教職員工已接種317人。（姜霏攝）

桃園市從2017年起編列預算採購流感疫苗，提供國小至高中的教職員施打，今年桃園市也加購1萬5萬劑流感疫苗，由醫療團隊入校為教職員工接種疫苗，截至8日為止，已完成38校入校接種，學生接種率80％，教職員已接種1840人，教職員施打率可提高到7成。

桃園市長鄭文燦13日上午前往桃園區大業國小，視察學校師生流感疫苗接種情形。鄭文燦表示，為加強防範流感傳播，桃園市採購了約57萬劑的四價流感疫苗提供公費對象施打，校園流感疫苗接種計畫從5日全面開始辦理，高中職以下學生及教職員工都可在校內接種流感疫苗，其中學生採校園集中接種模式，預計11月20日前完成本市304所學校校園流感疫苗接種作業，接種人可達20萬人。

大業國小校長陳裕豐表示，學生接種流感疫苗前由教師帶領學生至指定地點集合，並由護理師向學生進行衛教宣導，說明施打流感疫苗相關注意事項，學生於施打流感疫苗時由專業醫療團隊進行評估診察、疫苗接種及休息觀察等作業。另外，由於今年入校施打對象首次納入教職員工，學校共安排3道動線提供學生及教職員工施打疫苗，教職員工於無課務時段可隨學生一同至施打地點接種流感疫苗。

大業國小主任王啟業表示，教職員和學生的入校時間相同，一同在校內施打流感疫苗能夠增加效率，同時也不影響校園中的日常作息，透過施打流感疫苗也能確保師生的健康安全，建立安心的學習環境。

(中時 )