號稱通過中國大陸官方審核的網路翻牆瀏覽器Tuber在網上引發關注，不料才上市不到一天就在大陸各大應用程式商店消失。長期關注大陸網路翻牆技術和加密通訊部落客埃里克（化名）分析稱，Tuber有官方公司背景，遭下架內情不單純，這次短命翻牆軟體顯示大陸將控管翻牆行為，進一步收緊網路審查與管制。

據《美國之音》報導，號稱官方核准的翻牆瀏覽器Tuber上世的消息在大陸網上引發熱議，豈料上市不到一天就夭折，大陸與國際社交媒體平台陸續出現Tuber瀏覽器無法下載的消息。網上對Tuber的相關搜索與討論遭屏蔽，Tuber官網也無法登錄。

號稱「合法」的翻牆軟體一上市就遭下架，在大陸早有先例。去年11月，一款號稱大陸首款合法翻牆瀏覽器「酷鳥」瀏覽器一經推出就被註冊和下載數十萬，但幾天後就被封殺。

Tuber瀏覽器為上海豐炫公司出品，這家公司資金有奇虎360公司的背景，奇虎360是與大陸解放軍有密切關係的準官方企業，已被美國列入制裁實體清單內。（圖／推特）

長期關注大陸網路翻牆技術和加密通訊的部落客作者埃里克表示，在Tuber之前大陸網路就有很多以「加速器」、「外貿瀏覽器」為名的企業國際專線的代理工具，大都是在灰色地帶營運，見光就死。但這次Tuber有奇虎360等官方背景公司撐腰，讓人擔憂其安全性，尤其是瀏覽器必須實名登錄，等於是完全接受政府的監控和審查。

報導指出，早先公佈的Tuber使用者守則顯示，該產品嚴格配合政府的審查要求。用戶若違反《七條底線》和《九不准》，將被無條件封停帳號，違法行為和訪問記錄會被提交給有關部門備查。此外，Tuber的隱私政策條款顯示，該軟體可以不經授權、收集大量使用者上網資料，使用者還要綁定手機號碼進行實名認證

埃里克說，雖然軟體的速度和流暢性很快，但這種操作無疑使你完全暴露在當局監控之下，它很可能會知曉你同設備安裝的其它應用，諸如V2ray（翻牆工具）等代理程式、Twitter（推特）、YouTube等用戶端。

使用過Tuber的用戶也發現，用Tuber搜索敏感辭關鍵字也找不到任何結果。埃里克分析稱，大陸當局可能想將翻牆行為納入監控體系，並逐漸摧毀不受控制的私人翻牆行為，「當局允許一些翻牆瀏覽器，是在為進一步收緊網路審查做鋪墊。」

(中時新聞網)