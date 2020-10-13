據信為吉林1號遙感衛星追蹤美國F-22戰機的影像

中國大陸周一已發射長征3號乙運載火箭，將高分-13號衛星送入預定軌道，為了一連串的太空任務，未來幾個月還會有十幾次重大發射。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，高分系列衛星是高軌光學遙感衛星，主要用在國土普查、農作物估産、環境治理、氣象預警預報和綜合防災減災等方面，可為國民經濟發展提供資訊服務。

而所謂高分，就是中方對高分辨率對地觀測系統的簡稱。北京2010年展開這種大專項，發射了超過20枚衛星，而其中有超過半數都是在近兩年發射。

這些衛星可觀測地球並照相，除了民用外，也可供軍事應用。中方9月時公開了由吉林1號遙感衛星星座-高分3號系列衛星錄製的影片，顯示它在持續追蹤1架據信是美國最先進F-22隱形戰機的影片。

隱形戰機雖能躲避雷達偵測，但在光學觀測下卻無所遁形。這些衛星只要裝備高解析度相機，並拜人工智慧之賜，具備先進的辨識與追蹤性能，就能成為防空雷達的重要補助工具。

據新華網12日報導，西昌衛星發射中心主任張學宇說，「到明年3月底前，中心還將執行嫦娥5號等10次航太發射任務，西昌發射場平均半個月一發，最短間隔5天。中心所屬文昌發射場多個國家級重大工程相繼展開，兩場並行，密度空前，發射能力逼近極限。」

北京認為，無論對國家安全和技術發展來說，太空都有極大的重要性。此外，華府禁止中方參與美國領導的太空計畫，迫使北京自給自足，如建立專屬太空站，並發展北斗衛星導航系統。

(中時新聞網)