璞園男籃今天宣布以「桃園領航猿」球隊正式進軍P. League+，並且由劉義祥擔任總教練，帶領陳冠全、彭俊諺等國內頂尖球員熱血參戰，除展現璞園建築團隊深耕投入台灣籃球界的使命，更將延續璞園建築的精神與信念，於P.League+全力啟航。

璞園英文隊名「AIRAPE」融合主場城市桃園特色「AIRPORT (機場)」與吉祥物「APE (猿)」兩個英文單字組成，以自信勇猛「領航猿」作為球隊識別焦點，象徵球隊將以全力奮戰的鬥志迎接新賽季，更藉由「猿」群居的特性，展現全「猿」團隊至上的信念，再創佳績！

球隊總經理陳信安表示，希望營造正向循環的籃球環境，讓更多球員有上場奮鬥的機會，讓想要打球的孩子有目標追尋；讓球迷享受職業賽事中所帶來的感動，如此持續影響，台灣可以培育出更多籃球未來之星！

劉義祥說，期待桃園領航猿能夠延續過去的經驗以及態度在P. League+迎接新的挑戰，而球迷就是領航猿的最佳第六人，鼓舞著我們全力起飛，支持我們在球場上奮戰奪勝。我們更期待能夠與所有熱愛籃球的朋友們，一起努力讓台灣職業籃球發展得更好、更遠！

(中時 )